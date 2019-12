Critique Livre – Le guide New York : la pop culture en 1000 lieux cultes

Le guide New York propose une visite inédite de la ville mythique à travers 1000 lieux incontournables de la pop culture.

Après Paris et Londres, le guide New York est le nouvel opus des guides Fantrippers. Résultat d’une collaboration entre journalistes, experts de la pop culture et voyageurs, il rassemble toutes les bonnes adresses de plus de 1000 lieux cultes de films, séries TV, musiques, BD et romans. Si vous êtes un fan de la pop culture et que vous prévoyez un séjour à New York, ce guide va devenir votre Bible !

Un guide dont vous êtes le héros !

La ville la plus cosmopolite du monde fascine les artistes du monde entier. Qu’ils soient cinéastes, écrivains, musiciens ou dessinateurs, ils sont nombreux à venir aux pieds des buildings et autres monuments mythiques puiser de l’inspiration et enrichir leurs œuvres. Aussi, en terme de pop culture, il y a de quoi faire ! Vous pourrez choisir de découvrir New York par thème, par quartiers, par genres artistiques ou par parcours. Et dès l’aéroport, des anecdotes de tournages nous plongent dans le vif du sujet ! Puis, direction les sites incontournables. Mais, c’est bien connu : le trajet fait partie du voyage ! Alors, que vous empruntiez le métro, les ponts ou les parcs ; que vous ayez envie de faire du shopping, de prendre un verre ou de visiter des musées sur votre chemin : ouvrez l’œil, et votre guide ! Car vous êtes forcément tout près d’un lieu fétiche de l’un de vos héros préférés !

Quatre modes de consultation

Vous êtes à Greenwich Village, dans l’Upper East Side ou à Brooklyn et vous voulez savoir quels sont les lieux cultes qui vous entourent ? L’entrée par quartiers est faite pour vous ! La consultation par œuvres vous plaira davantage si vous voulez découvrir les lieux de tournage de Gossip Girl, de Friends, d’Avengers ; ceux qui ont inspiré la trilogie New Yorkaise de Paul Auster ; ou encore les bâtiments qui apparaissent dans l’un des clips de Jay Z. À travers des parcours, vous pourrez aussi choisir de vous plonger dans une thématique particulière. Superhéros, comédies romantiques, esprit de Noël, songwriters, Woody Allen… Seul petit regret, si les illustrations sont nombreuses, on aurait aimé quelques photos tirées des scènes de tournages pour pouvoir les comparer aux lieux à visiter. Mais un jour, c’est sûr, on ira à New York avec lui !

Le Guide New York des 1000 lieux cultes, par Fantrippers, est paru le 04 novembre 2019.