Concours Toxic Cash : 3 codes VOD à gagner !

Toxic Cash, du réalisateur John SWAB te plonge dans les coulisses à la fois fascinants et terrifiants d’un énorme scandale sanitaire. À l’occasion de sa sortie le 11 octobre 2021 en VOD, on te propose de tenter ta chance afin de remporter l’un des 3 codes VOD de Toxic Cash mis à gagner !

Des milliers de morts sur ordonnance. En 2017, 72 000 personnes décèdent d’une overdose aux Etats-Unis : les 2/3 sont dû aux opioïdes prescris sous forme d’antidouleurs. 2 millions d’américains en sont alors dépendants et en danger de mort. En plein milieu de cette crise sanitaire sans précédent, une gigantesque fraude à l’assurance maladie est démantelée…

Entre machinations, meurtres, argent et drogue, le réalisateur John SWAB nous livre un film d’autant plus réaliste et dérangeant qu’il s’inspire de sa propre expérience : ancien addict, John Swab raconte en effet qu’il a lui-même été témoin de ces pratiques, et qu’il y a même pris part ! Plus tard, il aurait rencontré et interrogé de nombreux criminels : recruteurs, gérants de centres, dealers, gangsters… Fiction très documentée dans la lignée de Le Loup de Wall Street, TOXIC CASH prend une teneur encore plus spéciale lorsque l’on sait que John Swab lui-même craint des représailles pour avoir mis en image cette arnaque qui serait toujours pratiquée de nos jours…

© l’Atelier d’Images

© l’Atelier d’Images

