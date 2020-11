Un nouveau record pour Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla vient de sortir dans nos contrées et semble être sur une bonne trajectoire. En effet, il y a eu deux fois plus de joueurs au lancement du jeu par rapport au précédent.

C’est Ubisoft, lors d’un communiqué, qui s’en est réjoui. Ainsi, le PDG Yves Guillemot a dit « Nous sommes honorés par l’accueil des joueurs et sommes extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin’s Creed Valhalla, qui s’appuie sur le succès incroyable de ses prédécesseurs (…) Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs sur Xbox Series et PS5 avec un jeu qui bénéficie de la puissance des nouvelles consoles. Cela ouvre la voie à une fin d’année passionnante, avec Assassin’s Creed Valhalla qui sera l’un des plus grands succès de cette saison ». Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle concernant les chiffres de ventes !

Assassin’s Creed Valhalla est disponible depuis le 10 novembre 2020 sur PC et les consoles de salon.