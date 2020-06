Deathloop : la nouvelle dinguerie des papas de Dishonored se montre !

By Charley

Après Dishonored, sa suite, et sa conclusion, le studio Arkane Lyon (cocorico) revient avec une nouvelle dinguerie : Deathloop ! L’occasion de découvrir l’île de Blackreef, coincée dans une faille temporelle à la Un Jour sans Fin ou Edge of Tomorrow. Pour rompre ce cercle, le personnage de Colt doit liquider 8 cibles avant minuit, tandis que Julianna (autre personnage jouable) doit l’en empêcher. Très Dishonored 2 dans l’esprit donc, avec son lot de pouvoirs en tous genres permettant de se téléporter, de projeter des ennemis ou même de remonter le temps !

Deathloop baigne également dans un univers à la direction artistique somptueuse (que l’on doit à Sébastien Mitton, art director). Très 60s-70s, l’ambiance funky renvoie autant à de l’espionnage débridé à la Kingsman, qu’à de la blaxploitation énervée, dans un mélange unique. Cerise sur le gâteau : une populace en pleine folie décadente que ne renierait pas Bioshock.

Prévu sur PS5 et PC en fin d’année, Deathloop est l’assurance d’un jeu bac-à-sable à la finition exemplaire comme toujours chez les génies d’Arkane. Associés à un univers original, des personnages franchement badass, une ambiance qui déchire et un gameplay nerveux comme il faut, on tient là un incontournable à ne pas manquer. Stylé tout simplement !

En attendant, ce sera aussi l’occasion de découvrir un superbe documentaire sur le studio. Revenant sur son histoire, l’ensemble de leurs jeux ainsi que les projets avortés, via des interviews des membres-clés et des images de gameplay à l’appui, ce serait dommage de passer à côté !

Deathloop sortira sur Playstation 5 et PC fin 2020