Un homme en colère : Le nouveau Guy Ritchie dévoile sa bande annonce

Guy Ritchie dévoile son nouveau film avec Jason Statham, Un homme colère, adapté d’un polar français.

Le réalisateur anglais si atypique déjà à la tête des Sherlock Holmes, le remake live Aladdin, ou plus récemment The Gentlemen retrouve Jason Statham après Revolver en 2005. Ils se réunissent pour adapter à la sauce U.S Le Convoyeur sorti en 2003, de Nicolas Boukhrief avec Albert Dupontel et Jean Dujardin. Donc tous les poncifs américains sont de mises dans ce trailer : gros gun fight, un papa vengeur badass, et un groupe de gangsters bien méchant…

En effet, là où l’original misait sur un polar social, ici nous avons plus le droit à Un justicier dans la ville. Même si la présence de Ritchie derrière la caméra, après l’abandon du projet par F. Gary Gray puis Josef Wladyka, attire notre curiosité, les premières images semblent vendre une mise en scène bien moins grisante qu’à son habitude. Quoiqu’il en soit, nous retrouverons au casting Josh Hartnett, Scott Eastwood et Holt McCallany.

Un homme en colère devrait arriver sur nos écrans le 12 mai.

