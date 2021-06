Test Miitopia, des Mii toujours au top ?

Nintendo vient de sortir sur sa Nintendo Switch une version remasterisée d’un jeu sorti en 2017 sur la 3DS : Miitopia. Était-ce réellement nécessaire ?

Les Mii sont de sympathiques avatars virtuels apparus sur la Nintendo Wii en 2006, notamment dans le jeu Wii Sports vendu avec la console. Dès lors, ils sont apparus dans de nombreux jeux dans des rôles plus ou moins importants comme Place Mii Streetpass, Wii Fit, Tomodachi Life ou encore dans la série des Super Smash Bros. Nintendo a enfin décidé de sortir un RPG assez original qui les met au cœur même d’un titre vidéoludique : Miitopia. Sorti d’abord sur Nintendo 3DS en 2017, Nintendo a décidé de sortir une version revitalisée sur Nintendo Switch. Ont-ils eu raison de le faire ? Réponse dans les prochains paragraphes.

Miitopia, une aventure Mii drôle / Mii simple

Lorsqu’on découvre le jeu, on ne peut qu’être surpris de découvrir l’univers simpliste des Mii dans un format RPG qui demande souvent de la profondeur, surtout au niveau du gameplay. Le jeu est très simple à prendre en main et le gameplay très facile à comprendre, d’autant plus que de petits tutoriels viennent t’expliquer comment jouer au fur et à mesure de ta progression.

Le jeu te plonge dans une aventure chatoyante, dans des combats au tour par tour où tu dois gérer une petite équipe de Mii, tous personnalisables, aussi bien sur la forme que sur le fond. En effet, un système de classe et de caractère te permet de modifier profondément ses habilités en combat. Le but ? Lutter contre l’avatar du mal qui vole le visage de tout le monde !

© Nintendo

Le jeu se détache des autres RPG dans sa simplicité puisque tu ne contrôles qu’un seul Mii parmi les quatre de ton équipe de combat. Le jeu est ainsi très adapté à ceux qui découvrent le genre RPG mais rebutera certainement des joueurs en attente d’une vraie profondeur de gameplay.

Une autre originalité du jeu et un de ses points forts les plus importants est sa dimension humoristique. Tous les personnages du jeu sont des Mii personnalisables, même les PNJ ! Toi, tes amis, ta famille ou encore des personnages connus, fictifs ou non… Tu peux placer qui tu veux dans la peau de n’importe quel personnage disponible. Cela peut conduire à des situations très cocasses et chaque joueur aura une aventure différente. De plus, les musiques du jeu renforcent son ambiance très réussie.

Un système d’interaction entre les Mii au service de l’humour

Le jeu dispose d’un système de carte qui ressemble à celui des jeux Mario où tu choisis un niveau. L’équipe de Mii se déplace alors automatiquement dans le niveau et les combats se lancent au hasard. Parfois, les Mii vont s’arrêter dans une auberge où tu peux les gérer pour augmenter leurs statistiques grâce à des repas, améliorer leurs équipements via des achats ou récolter des bonus via des tickets collectibles.

© Nintendo

Mais la vraie mécanique principale de cette gestion est le niveau de relation entre les personnages et leurs interactions. Les relations entre les Mii sont très vivantes et ces derniers sont sans cesse en train de discuter entre eux dans des discussions parfois loufoques, même en combat ! Un Mii peut ainsi en sauver un autre en le prévenant d’une attaque imminente ou vouloir en impressionner un autre (ce qui augmentera son attaque). Attention, car il peut aussi y avoir de la haine, de la jalousie ou de la bouderie entre tes Mii et cela peut t’amener à une défaite si tu ne gères pas leurs relations correctement !

Tu l’as compris, les interactions sont au coeur du titre. Le jeu n’a pas une difficulté élevée et on regrettera de ne pas pouvoir la moduler. En revanche, il est plutôt long : environ 40 heures pour finir l’aventure principale et 60 à 70 heures pour le finir à 100%. Le jeu peut cependant devenir très répétitif malgré son humour et son ambiance relaxante.

Miitopia, des nouveautés bienvenues bien qu’anecdotiques

Le titre bénéficie de quelques ajouts par rapport à sa version 3DS. Un petit lifting graphique qui fut nécessaire mais qui ne casse pas trois pattes à un canard. Les environnements du jeu restent très simples à l’image de l’univers simpliste des Mii. Leur personnalisation est plus aboutie avec un système de maquillage et de perruques bien pensé bien qu’il soit regrettable que la personnalisation ne soit pas poussée à son paroxysme.

© Nintendo

Quelques mécaniques de gameplay sont ajoutées comme le système de sorties qui permet d’améliorer le niveau de relation entre les Mii ou l’apparition d’un cheval qui offre de nouvelles perspectives de combat, rendant le jeu encore plus facile. Enfin, le Stress Pass est abandonné au profit du Nintendo Switch Online qui permet d’échanger ses Mii avec ceux d’autres joueurs ou de récupérer les plus populaires dans le monde.

Il n’empêche que ces différents ajouts ne justifient pas complètement l’achat pour les joueurs l’ayant déjà poncés sur 3DS. On aurait aimé quelques classes supplémentaires, des compétences inédites ou bien même de nouvelles situations cocasses entre nos personnages. C’est dommage car l’on reste un peu sur notre faim…

Miitopia est un jeu plein d’humour mais aussi un RPG très simple qui ne conviendra pas à tout le monde. Des nouveautés sont présentes mais ne modifient pas fondamentalement le jeu par rapport à sa version 3DS.