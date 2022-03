Sharkula, Obi-Wan, The Boys… notre récap’ de la semaine

Bonjour à toi lecteur invétéré ! Si l’apocalypse gronde à nos portes, gardons espoirs et réfugions-nous plutôt vers le doux monde des songes, des séries, de la musique et du cinéma. Ainsi, on vous cause de Sharkula, pas sûr que ce soit l’idéal pour rêver, ou de Obi-Wan, ça c’est mieux. Bref que du bon.

Côté cinéma,

Un trailer de Sharkula nous montre à quoi une version ultra low-cost de Sharknado, comprendre pire qu’un nanard, avec un requin mordu par un vampire pourrait ressembler. Mort de rire.

Aquaman the Lost Kingdom, The Flash et Black Adam voient chacun sa sortie sur grand écran repoussée de plusieurs mois. Une statégie de DC & Warner qui préfèrent étaler plutôt que de condenser pour réitérer le succès de The Batman ?

Côté séries,

La saison 3 de The Boys vient enfin de dévoiler sa bande-annonce monstrueuse ! Si elle se contente de montrer diverses images sanglantes, violentes ou irrévérencieuses, montées selon le rythme de Bones de Imagine Dragons, on peut notamment comprendre que Butcher aura ainsi des pouvoirs dans cette nouvelle saison qui risque d’être encore une fois pas piquée des hannetons.

Côté musique,

On apprend juste qu’au Hard Rock Café de Paris, un évènement VIP aura lieu en mars pour célébrer la sortie de l’album « 4 » de Slash , le légendaire guitariste des Guns’n Roses. Rock’n Roll baby !

©RCA Studio A

Côté jeux vidéo,

La troisième extension de Assassin’s Creed Valhalla vient de sortir, sous le doux nom de l’Aube du Ragnarök , incluant de nouveaux systèmes de gameplay, de nouveaux ennemis et paysages et de nouveaux défis et équipement. Hail Ubisoft !

©Ubisoft

Côté lecture,

Parce que les spin-offs n’existent pas qu’au cinéma ou à la TV, voilà que Idéfix et les irréductibles se payent un deuxième album, focalisé encore une fois sur le petit chien des irréductibles gaulois.

©Dargaud

Côté spectacle,

Après plusieurs itérations cinématographiques et sérielles, le fameux gangster Al Capone va retrouver un peu de sa superbe durant un spectacle musical au Théâtre Libre, mais en avril.

