Resident Alien : Alan Tudyk en alien dans la bande-annonce

Si FX & Hulu développent une série Alien pour Disney, Syfy n’est pas en reste et proposera bientôt Resident Alien avec Alan Tudyk, dont la bande-annonce nous emporte dans un environnement bien différent de la franchise horrifique.

10 épisodes nous attendent et mettent donc en scène le génial comique Tudyk (Rogue One, Aladdin ou Doom Patrol) littéralement dans la peau d’un extraterrestre, puisque le dit ET, après s’être écrasé sur Terre, prend l’apparence d’un docteur à qui les habitants de la ville font rapidement appel pour résoudre des meurtres. Après avoir appris le langage humain en bingewatchant Law and Order, il tentera s’adapter aux habitudes terrestres tout en mettant à profit les connaissances développées devant la série procédurale pour arrêter un tueur en série, tout en essayant de garder son anonymat. Adaptée d’un comics de Dark Horse Entertainment par Amblin TV et Syfy, cette comédie horrifique de science fiction showrunnée par le papa de Family Guy, voilà un parfait cocktail pour débuter l’année. (En bonus, on vous offre les premières minutes du show).

Resident Alien sera diffusé dès le 27 janvier 2021.