By Axel PC

Raised by Wolves : un trailer plus explicite pour le show SF de Ridley Scott

Après une première bande-annonce à l’ambiance mystérieusement enfumée, Raised by Wolves se dévoile dans une nouvelle (et dernière ?) vidéo plus didactique.

Showrunnée par le scénariste de Prisoners, Aaron Guzikowski, et produite par Ridley Scott qui en réalisera d’ailleurs les deux premiers épisodes, la série se veut comme empreinte à tous les films du genre, de Alien à Blade Runner. En effet, deux androïdes Mother (Amanda Collin) et Father (Abudakar Salim), se réfugient sur une planète habitable où ils peuvent élever en paix des enfants humains comme les leur après que la Terre ait été détruite par une guerre nucléaire. Une vie autarcique en harmonie bientôt menacée par l’arrivée de sectes religieuses (dont une dirigée par Travis Fimmel) qui confirmeront aux androïdes que les croyances humaines peuvent vite devenir perverses et dangereuses.

Raised by Wolves sera diffusée dès le 3 septembre sur HBO Max et sur OCS.