Raised by the Wolves : trailer pour la série de Ridley Scott

Après The Terror, Ridley Scott s’attèle à une nouvelle série pour HBO Max, Raised by The Wolves qui se dévoile dans une bande annonce futuriste.

Sur une planète vierge, deux androïdes ont pour mission d’élever des enfants humains. Mais la colonie naissante est mise à mal lorsque qu’une guerre de religion éclate entre les humains. Les robots apprendront donc qu’il est dangereux et complexe de contrôler les croyances humaines.

Un pitch et des images qui ne sont pas sans rappeler Prometheus et Alien : Covenant, pour leurs problématiques métaphysiques, religieuses et sur l’intelligence artificielle. Une série ambitieuses autant en terme d’histoire que visuel, à la direction artistique singulière. Peu étonnant puisque Ridley Scott n’officie pas qu’en simple producteur mais réalise aussi les deux premiers épisodes. Le show est chapeauté Aaron Guzikowski, scénariste de Prisoners et du remake Papillon de 2017. Au casting, nous retrouvons Amanda Collin et Abubakar Salim dans le rôle des androïdes ainsi que l’ancienne star de Vikings Travis Fimmel, dans un rôle antagoniste .

Les 10 épisodes de Raised by the Wolves commenceront leur diffusion à partir du 3 septembre sur HBO Max en Outre-Atlantique et sur Warner Tv dans l’hexagone.