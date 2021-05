Old : Le nouveau Shyamalan se dévoile

Trois mois après un premier teaser, M. Night Shyamalan dévoile enfin la bande annonce de son nouveau film, Old.

Gare aux cheveux blancs. Le nouveau métrage du réalisateur de Sixième Sens, Incassable et Signes dévoile son nouveau high concept lorgnant du côté de la quatrième dimension : Une famille passe leurs vacances sur une plage mystérieuse qui fait vieillir en accéléré ses occupants ! Les victimes de ce phénomène fantastique sont interprétées par Gael García Bernal et Vicky Krieps pour le rôle des parents ainsi que Alex Wolff, Thomasin McKenzie dans le rôle des jeunes enfants ayant grandi d’un coup. Le réalisateur instaure dans ses images une ambiance anxiogène et horrifique au travers de corps en décomposition rapide et une grossesse accélérée qui ne déplairerait pas aux fans d’Alien.

Le film est adapté du Château de Sable, roman graphique de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters. Ce dernier a par ailleurs confirmé au micro de BFM avoir été très distant quant à l’adaptation : « Tout ça se fait par avocats interposés. J’ai un contrat à signer, une somme d’argent, et basta. Dans ce genre de situation, soit on s’implique complètement dans le projet et on perd son énergie pour un film qui a toutes les chances d’être médiocre (c’est purement statistique), soit on file les clefs et on retourne dans sa grotte. J’avais déjà fait ça lorsque Arte a adapté Pilules Bleues. Comme dit Woody Allen, ‘prends l’oseille et tire-toi’. »

Un pessimisme que l’on ne suit pas puisque Shyamalan reste un cinéaste très intéressant en termes de proposition, qu’il aura su marquer le cinéma et revenir en force ces dernières années !

Old est attendu pour le 21 Juillet au cinéma !

