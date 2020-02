New York 1997 : Wyatt Russell remplacera son père ?

Après le remake de l’Homme Invisible, le scénariste du premier Saw, Leigh Whannell préparerait un remake de New York 1997 avec le fils de Kurt Russell dans le rôle principal.

Le jeune acteur, vu dans Lodge 49, Black Mirror ou 22 Jump Street pourrait don prendre la succession de son paternel, éternel Snake Plissken dans l’œuvre de John Carpenter. C’est au micro de comicbook.com que Whannell justifiait son choix.

En embauchant Wyatt, ce serait facile de conquérir les fans (…) Snake Plissken est iconique, il faire partie de l’enfance ou de l’adolescence des gens. Il est proche d’eux, le public tient à lui. Donc, j’en ferai très attention. On n’aura pas autant de liberté sur ce remake que sur Invisible Man. L’homme invisible est plus élastique car tant de personnes y ont imprimé leur empreinte. Il est apparu à la télé, dans des BD… Alors que New York 1997, c’est un film définitif, une œuvre avec laquelle on ne veut pas faire n’importe quoi ».