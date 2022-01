Exposition Interstellaire. Cinéma & effets spéciaux : l’incontournable des fans de SF !

Depuis le 14 janvier se tient au Centre des arts d’Enghien-les-Bains l’Exposition Interstellaire. Cinéma & effets spéciaux et nous avons pu y participer !

La science-fiction prend son envol dans le Val d’Oise. En collaboration avec le célèbre Musée du Cinéma de Lyon, le centre des arts d’Enghien-les-bains expose de véritables pépites d’accessoires du cinéma spatial pour le plus grand bonheur des fans ! Ainsi vous pourrez y retrouver les fusils de Men In Black, des costumes de Starship Troopers, des maquettes d’Apollo 13 ou même le crâne d’un xénomorphe tout droit sorti des plateaux d’Alien La Résurrection !

© CDA

© CDA

© CDA Costumes V, Starship Troopers et Aliens-La Résurrection © CDA

Mais outre la présence des accessoires phares des space opera qui auront su marquer l’histoire du cinéma, l’exposition est une véritable plongée dans l’évolution de l’histoire des effets spéciaux, comme en témoigne Julien Dumont, producteur et nouveau directeur du Musée du Cinéma de Lyon :

“Le « space opera » et le contexte spatial en général englobent tous les départements et toutes les techniques : le design, les costumes, les décors, les miniatures, les effets optiques… Il y a un monde complet à créer, et l’on obtient inévitablement des milliers d’objets incroyables. Cette profusion d’idées et de concepts se prêtait parfaitement à une exposition.” Julien Dumont, producteur et nouveau directeur du Musée du Cinéma de Lyon

© CDA

© CDA

© CDA

© CDA Maquettes et costumes Alien La Résurrection, Star Wars 6, Independence Day, Mars Attack ©CDA

De fait, l’événement porte un regard et rend hommage à Rob Legato, véritablement pionnier des effets spéciaux ayant travaillé sur Titanic ou encore Harry Potter. De plus, les spectateurs pourront assister à un catalogue de reportages retraçant la confection d’effets spéciaux aussi bien physiques que virtuels, agrémenté de making-of de film tel que Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis et d’interventions de professionnels du domaine.

Un événement si intéressant qu’on en voudrait encore plus ! Une parfaite mise en bouche qui donne envie de filer directement à Lyon pour voir l’exposition mère au Musée du cinéma. Mais en attendant, le petit rejeton d’Enghien-les-bains est visible jusqu’au 08 avril avec certaines dates à ne pas manquer : des visites guidées en présence du co-commissaire de l’exposition Alexandre Poncet le 26 janvier, le 15 février, le 9 mars et le 6 avril à 19H ainsi qu’une soirée spéciale le 27 janvier suivi de la projection de Mars Attack de Tim Burton.

L’ Exposition Interstellaire. Cinéma & effets spéciaux est visible jusqu’au 8 avril au Centre des arts d’Enghien-les-Bains.