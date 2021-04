A couteaux tirés : Deux suites par Netflix pour une somme mirobolante !

By Emeric Bispo

Rian Johnson vend ses talents pour la célèbre plateforme de streaming avec la mise en chantier de A couteaux tirés 2 et 3.

Netflix met la main au porte monnaie pour acquérir les droits des suites du whodunit créé par le réalisateur de Star Wars 8. En effet, le N rouge à débourser pas moins de 450 millions de dollars auprès de Media Rights Capital, détenteur des droits. Une somme astronomique pour mettre la main sur le succès inattendu de 2019, qui avait récolté 311 millions de dollars au box office pour un petit budget de 40 millions ainsi qu’une nomination aux oscars pour le meilleur scénario. Dans la foulée de cette réussite, le réalisateur avait annoncé plancher sur une suite mais l’acquisition de Netflix et le développement en franchise est une véritable surprise.

Daniel Craig, et bien évidemment Rian Johnson, seront de retour pour ces deux suites qui à l’image des Hercule Poirot (première inspiration pour le personnage de Benoit Blanc) se dérouleront dans de nouveaux endroits avec un casting de suspect différent ! Revers de la médaille de l’acquisition Netflix, les métrages seront donc privés de sortie cinéma sur notre territoire. On peut espérer que la plateforme, comme à son habitude, laissera les pleins pouvoirs à son auteur pour une enquête toujours plus prenante !

A couteaux tirés est actuellement disponible sur MyCanal.

