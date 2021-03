War Magician : Benedict Cumberbatch sera un illusionniste durant la Seconde Guerre mondiale

By Emeric Bispo

Deadline rapporte que le réalisateur de Jurassic World adaptera dans War Magician un fait réel de la seconde guerre mondiale avec Benedict Cumberbatch en tête d’affiche.

Et l’acteur de Doctor Strange jouera une fois encore un magicien, mais plutôt prestidigitateur qu’un sorcier ! En effet, le film racontera l’histoire de Jasper Maskelyne, un illusionniste anglais qui usa de ses talents pour tromper le nazi Erwin Rommel. Il forma le “magic gang” composé d’autres magiciens d’Afrique, d’Europe et du Moyen Orient. Le groupe aida à combattre le régime fasciste en fabriquant des chars factices ainsi que d’autres gadgets et leurres.

Le film de Colin Trevorrow sera basé sur le roman War Magician, dont le film reprendra son titre, écrit par David Fisher. Le scénariste E. Nicholas Mariani, qui s’est jusqu’à présent illustré dans des courts métrages, aura la charge d’écrire le scénario. Le métrage sera produit par StudioCanal, déjà à la tête de la distribution de Imitation Game, autre film sur un héro de guerre porté par Cumberbatch. Mort dans l’anonymat en 1973, ce biopic remettra donc sur le devant de la scène ce magicien soldat atypique qui aura inspiré à Ian Fleming le fameux personnage de Q des James Bond !

War Magician n’a pour le moment pas de date de sortie.

(Visited 9 times, 9 visits today)