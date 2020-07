[Comic-Con@Home] Utopia : la série reboot par l’auteure de Gone Girl dévoile son trailer

Utopia c’est à la base une formidable série british mêlant conspiration, drama et thriller. Produite par Channel 4, elle mettait en scène plusieurs nerds fans d’un comic book nommé Utopia. Lorsque la suite jamais publiée les pousse à se retrouver, ils seront pris en chasse par un étrange groupuscule appelé The Network, et catapultés dans un engrenage conspirationniste complexe. Une lutte avec à la clé le destin de l’humanité.

Une série passionnante au casting et à la fabrication exemplaire, qui fut malheureusement annulée au bout de 2 saisons en 2014. Si Fincher et HBO avaient commandé un remake US avec Rooney Mara en 2015, c’est l’auteure Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) qui porte le projet depuis des années maintenant. Cette fois, le revival arrive bien sur Amazon Prime Video cette année, et le tout 1er trailer donne sacrément envie !

Sasha Lane (la révélation de American Honey) campera cette fois Jessica Hyde, énigmatique personnage principal au centre de la conspiration, fuyant l’organisation The Network depuis son enfance, et fille du créateur d’Utopia. Le reste du casting compte également Rainn Wilson (The Office) en Michael, John Cusack dans un rôle inédit donnant une dimension plus politique, Jessica Rothe (Happy Birthdead) ou bien Christopher Denham (Argo) en impitoyable Arby.

Lors du panel Comic Con, Flynn révèle avoir été influencée par sa collaboration avec McQueen sur Les Veuves. En effet, le but voulu est de respecter le matériau de base tout en lui donnant une identité propre (un look plus sale et brut que l’esthétisme accentué de l’œuvre originale). On a définitivement hâte de voir ce que vaut ce reboot US, avec une première saison de 8 épisodes !

Utopia arrive sur Amazon Prime à partir du 7 septembre 2020