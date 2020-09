The Stand : teaser pour l’adaptation de Stephen King

Après Mr Mercedes, The Outsider ou The Mist, voilà que le roman The Stand (le Fléau chez nous) de Stephen King va également être adapté en série.

Un premier teaser nous montre donc le ton que prendra le show commandé par CBS All Access et mis en scène par Josh Boone, réalisateur des Nouveaux Mutants puisque le bonhomme vient en effet de réaliser le premier et le dernier épisode de cette adaptation fantastique.

La série montre un monde en proie à une pandémie, « impliqué dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal, le destin de l’humanité repose sur les frêles épaules de Mère Abagail, (Whoopi Goldberg) âgée de 108 ans, et de quelques survivants. Leur pire cauchemar prend l’apparence d’un homme au sourire mortel et aux pouvoirs incommensurables, Randall Flagg (Alexander Skarsgard), l’Homme en Noir ». Espérons que Skarsgard nous offre une version plus intense du célèbre antagoniste de Stephen King que celle de McConaughey dans la Tour Sombre…

Aux côtés de ces deux noms, on retrouvera Heather Graham, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Greg Kinnear, Irene Bedard et Nat Wolff. Le tout sous la supervision de Benjamin Cavell, showrunner de cette adaptation.

The Stand arrivera sur CBS dès le 17 décembre.