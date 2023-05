Sortie Blu-ray, DVD & VOD – Mutant : ce qu’aurait dû être Resident Evil au cinéma

Versez une goutte de Georges Romero, ajoutez un peu de Tobe Hopper avant d’ajouter une pincée de John Landis et de Chuck Russell et vous obtiendrez l’intriguant Mutant de John Bud Carlos, réédité par l’occasion par Rimini Editions.

Deux frères, Josh (Wings Hauser) et Mike (Lee Montgomery), débarquent pour quelques jours dans une petite ville du Texas. Ils découvrent que de nombreux habitants sont morts récemment ou portés disparus. Lorsque Mike disparaît à son tour, Josh fait équipe avec le shérif local (Bo Hopkins) et une institutrice (Jennifer Warren) pour le retrouver.

© Rimini Éditions

John Bud Carlos est un réalisateur dont on ne sait pas grand chose. Suite au décès du cinéaste, The Hollywood Reporter rédige un article qui retrace toute sa carrière en 2021. Comédien, producteur, directeur artistique, cascadeur (ce qui lui a permis d’avoir une certaine renommée) ou encore désigner (notamment sur The Birds d’Alfred Hitchcock), le cinéaste est touche à tout. Il réalise son premier film The Red, White and Black en 1970, reprend les rênes d’un projet tourné par Tobe Hopper (The Darks, en 1979) et poursuit sa carrière dans l’ombre. Il réalise Mutant en 1984.

Category is : Survival Horror

Mutant est une véritable pépite des années 1980. John Bud Carlos utilise les codes du genre tout au long du film tout en se les réapproprient. On ressent une véritable maîtrise de l’écriture, du découpage, de la mise en scène et du montage du film. Le réalisateur tient le spectateur en haleine grâce à un scénario mystérieux et à ses personnages attachants. Le cinéaste et le film ont toujours un temps d’avance sur le spectateur, ce qui permet au film d’être parsemé de retournements de situation qui permettent de relancer l’intrigue et donc de développer un rythme très intéressant.

© Rimini Éditions

John Bud Carlos rend également son film intéressant par sa réappropriation du mythe du zombie. Ses mutants s’approchent plus des infectés qu’on connaîtra avec 28 Days Later 19 ans plus tard. Sans trop en dire, on découvre des monstres rapides, violents et imprévisibles, ce qui semble vraiment frais et avant-gardiste pour son époque. Mieux encore, le réalisateur donne les clés d’explication des tenants et aboutissants de la mystérieuse épidémie qui touche cette petite ville du Texas, ce qui permet de développer son univers ainsi que de donner un côté réaliste au film. Mutant reste d’ailleurs actuel dans ses thématiques sociétales et écologiques, à la manière que Georges Romero l’était aussi avec La Nuit Des Morts-Vivants en 1968.

© Rimini Éditions

Mutant est un film qui se permet un peu de gore, de maquillage et d’effets visuels. Cela permet au réalisateur de montrer le processus et la méthode d’infection des victimes par le virus. Alors qu’on aurait vite pu tourner au ridicule, le film est plutôt original et convaincant. Enfin, si on a plutôt affaire à un mixe entre survival horreur et thriller, Mutant semble aussi jouer des codes du genre en allant du côté du slasher pour ses sous-intrigues. Cela permet à John Bud Carlos de mettre en scène de véritables scènes de tension et d’horreur, mais pas que.

Bien dosé

Le long-métrage réussit une prouesse du genre avec une bonne balance entre ce qui est montré ou bien passé hors-champ. Dans sa première partie, cela permet à Mutant de faire monter la tension en refusant de montrer la menace. Les scènes de violence ne sont pas montrées entièrement, parfois avec un changement de scène brut ou encore un hors-champ visuel. John Bud Carlos utilise également des éléments diégétiques afin que certains personnages résolvent la disparition d’un proche, grâce par exemple à un enregistrement sonore laissant place à l’imaginaire des personnages et du spectateur. L’empathie permet alors de lier, d’investir et de faire participer le public à la fiction.

© Rimini Éditions

Si Mutant réussit à divertir astucieusement son audience, il semble aussi rendre hommage à ses nombreuses inspirations. Pour n’en citer que quelques-unes, Evil Dead, La Colline a des Yeux, Massacre à la Tronçonneuse et comme évoqué plusieurs fois plus tôt, La Nuit Des Morts-Vivants. Pour résumer, si vous êtes un fan d’horreur et / ou de zombie, courrez vous procurer une copie chez Rimini Editions, qui propose une véritable trouvaille obscure, et ça, ça fait toujours plaisir.

One Dark Night est disponible en Blu-ray & DVD chez Rimini Editions.