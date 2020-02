Run : la créatrice de Fleabag tease sa nouvelle série

Alors que la créatrice, scénariste et protagoniste de Fleabag a été récompensée aux Golden Globes et partout soyons honnêtes, Phoebe Waller-Bridge est sur le point de nous rassasier avec une nouvelle série, Run.

Diffusée sur HBO (et OCS), la comédie composée d’épisodes de 30 minutes proposera de suivre deux ex-amants, incarnés par Merritt Wever et Domhnall Gleeson qui s’étaient jurés de prendre le large ensemble s’il l’un deux recevaient le sms intitulé Run. Une situation cocasse, un road movie survolté à l’humour british incomparable et tellement proche de celui de Fleabag. A ce titre, Phoebe Waller-Bridge sera ici scénariste et productrice quand Vicky Jones assurera la réalisation des épisodes.

Run est attendue le 12 mars sur HBO, le 13 sur OCS.