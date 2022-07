Notre playlist idéale de l’été pointe enfin le bout de son nez ! Voici donc nos recommandations pour s’évader loin du quotidien sur des notes plus qu’adaptées à la saison.

Notre playlist idéale de l’été est enfin là ! Alors que l’été à déjà bel et bien commencé et que commencent à se succéder nombre de festivals, occasions idéales d’aller découvrir nombre d’artistes, l’on vous propose ici notre sélection. Loin des retours très attendus de nombre d’artistes déjà reconnus (Lomepal, – M – , Roméo Elvis, S-Crew, Naps, Jul), l’on vous propose ici des découvertes, des révélations, où bien de petites pépites addictives (et toujours ensoleillées), c’est le programme de notre playlist idéale pour l’été !

Hollie Cook – Praying

Et de cinq albums pour Hollie Cook ! L’ensorcelante voix de l’artiste revient sur Happy Hour, un album reggae dans la pue tradition du lovers rock. Résultant de la pandémie et d’un enfermement avec son groupe, Hollie Cook délaisse ici ses producteurs Prince Fatty et Youth pour signer un album toujours aussi luxuriant et abouti musicalement. Du bondien Gold Girl au caribéen Kush Kween, l’on vous recommandera ici l’aérien Praying, d’un album à écouter en boucle tout l’été, pour une Happy Hour sans cesse renouvelée.

Johnny Longlegs – Teleport (feat. Sôra)

Encore un artiste pour qui le confinement s’est avéré bénéfique artistiquement. Enfermé dans la banlieue lyonnaise et d’un quartier très fleuri, le jeune Johnny Longlegs, jeune auteur-compositeur parisien, en a tiré un mini-album génial, Flowers, déclaration d’amour colorée au parfum des fleurs. On vous partage ici Teleport, en duo avec Sôra, chanteuse et compositrice r&b, pour un mélange funky absolument et résolument addictif !

EMILE – Sunlight

Sous la houlette de la photographe Alice Moitié, ayant entre autres accompagné des artistes tels que Myd et OrelSan en ayant signé leurs pochettes, c’est sous son étiquette de manager du jeune EMILE qu’on la retrouve aujourd’hui. Produit par le génial Lewis OfMan (que l’on retrouvera plus bas dans notre playlist), Sunlight est une déclaration d’amour dansante à la nuit et au dancefloor qui s’avèrera parfaite pour rythmer vos nuits estivales.

Lewis OfMan – Too Much Text

Vous vous êtes déjà forcément déhanché sur son titre Attitude, extrait du premier album Sonic Poems, du dj et producteur Lewis OfMan. Avec son CV déjà prestigieux, ayant collaboré avec Vendredi-sur-Mer, Kitsuné et faisant les premières parties de YELLE, on le retrouve ici sur Too Much Text, un tube humoristique dansant et réjouissant.

Toro Y Moi – The Loop

On entend déjà partout son tube Postman, et son album MAHAL est déjà considéré comme le meilleur disque de Toro Y Moi, et déjà l’un des meilleurs de l’année. Le musiciens californien poursuit en effet son bonhomme de chemin, avec une pop aussi douce que génialement arrangée, dont The Loop en est une preuve supplémentaire.

CLAIR – Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Protégée de Philippe Katerine, ici producteur et jeune directeur d’un tout jeune label nommé Maison Magique, voici que débarque la jeune et pétillante CLAIR. Après le génial Tout est dans la tête, voici la ballade estivale Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aux sonorités californiennes pour un village au demeurant bien français.