La Nintendo Playstation finalement acheté 360000 $ !

Il y a quelques semaines, on vous présentait un petit historique de la Nintendo Playstation, un prototype de console ultra rare, né du partenariat (1990-1992) entre Sony et Nintendo qui n’a finalemnt pas abouti. La « Nintendo Playstation » ou SNES-CD (Super Nintendo CD-ROM Adapter), en état de fonctionnement a finalement été vendue.

« Les 199 autres prototypes censés avoir existé auraient été détruits lorsque le partenariat entre Nintendo et Sony a été officiellement rompu. Même si cela n’est pas certain, il est tout à fait possible que cette pièce ait raté de peu ce destin ».

Valarie McLeckie, directrice de la consignation de la vidéo jeux à Heritage Auctions.