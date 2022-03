Joker, Tekken … notre récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Avec les beaux jours qui reviennent on vous rappelle cependant de ne pas oublier ce qui se passe dans nos salles obscures avec des scènes coupées de The Batman par exemple ou l’arrivée prochaine de Tekken sur Netflix. On dit ça c’est pour vous éviter les coups de soleil avant l’été, en tout bien tout honneur.

Côté ciné,

Matt Reeves l’avait dit, comme en témoigne l’article de Quentin, le Joker était initialement prévu pour apparaître dans The Batman, mais fut coupé au montage. Sauf que ladite scène est maintenant disponible, rien que pour vos beaux yeux ! qu’en pensez-vous ?

Côté séries,

Le créateur de la Casa de Papel, Alex Pina continue de mettre son deal avec Netflix à profit en préparant une série sur la pandémie actuelle. Ainsi, ce sera un huis-clos dans un bunker où s’est retiré le faible pourcentage de la population survivante.

Côté musique,

Parce que des fois faut soutenir les copains, surtout quand on aime taper du pied dans la fosse et headbanger avec une bière dans la main, Lost Opera sera pour la première fois, après maintes aventures, à l’affiche du Rock in Evreux en Normandie. Voilà, c’est cadeau.

©https://www.rockinevreux.org/

Côté jeux vidéo,

Suicide Squad kills the Justice League est attendu aux tournants par les fans de la licence Arkham, mais le jeu de Rocksteady vient d’être repoussé au printemps 2023, un coup dur pour les misfits de DC Comics.

©CD Projekt

Côté lecture,

Après avoir fait ses premiers pas dans la musique, Squeezie s’attaque cette fois au monde de la bande-dessinée avec Bleak , une trilogie inspirée des threads horrifiques de twitter, qui s’est déjà écoulée à plus de 65000 exemplaires.

©https://bleakproject.com/

Côté spectacles,

Kad Merad met en scène et interprète la comédie Amitic, la version amicale de Meetic, d’après une pièce d’Amanda Sthers et David Foenkinos.

Enfin, la 76e édition du Festival d’Avignon se tiendra du 7 au 26 juillet 2022 et proposera pas moins de 46 spectacles et 270 levers de rideaux, tous unis par ce modo « il était une fois… ».