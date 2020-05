Insaisissables 3 : le scénariste de American Bluff est engagé

Variety révèle que le scénariste Eric Warren Singer remplace Ed Solomon à la plume d’Insaisissables 3.

La troisième aventure des 4 cavaliers devait directement être mise en chantier dans la foulée de l’apparition sur écran de la suite en 2016 mais il s’est avérer que les retours et le succès mitigé de cette dernière à quelque peu freiné Lionsgate a réitérer le tour de magie. Mais c’est sans compter sur un tout nouveau scénariste sorti du chapeau que la grande illusion pourrait reprendre. Nathan Kahan, président du studio annonce :

« Eric Warren Singer a toujours été fasciné par l’art de la tromperie et de l’illusion et il est venu à nous avec une super histoire qui prend la mythologie d’Insaisissables et amène les 4 Cavaliers à un tout nouveau niveau, avec le retour des membres clés et de nouveaux personnages. (…) La nouvelle idée de Singer gardera le fun, la magie et l’esprit de l’original, et présentera de nouveaux personnages dans ce monde tout en créant des occasions pour que le casting original revienne. »

Singer a notamment fait ses armes avec les films L’Enquête-The International, American Bluff et le prochain Top Gun : Maverick. Sa principale idée serait en effet d’apporter une toute nouvelle équipe de magicien pour que la magie opère de nouveau, tout en n’écartant pas l’éventualité d’intégrer de nouveau l’équipe de base composée de Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco et Woody Harrelson.

Insaisissables 3 n’a pour le moment aucune date de sortie de prévue.