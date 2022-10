Critique Sebastian Marx dans On est bien là : une cigale à Paris

On est bien là est le nouveau spectacle en français de l’humoriste américain expatrié à Paris, Sebastian Marx.

Avec On est bien là, Sebastian Marx semble plutôt bien parti pour confirmer son succès dans le vaste paysage français des humoristes.

L’artiste et chroniqueur radio et télé qui s’est d’abord imposé au sein du Jamel Comedy Club, puis avec son spectacle Un New-yorkais à Paris, revient sur scène pour nous ouvrir plus grand les portes de son intimité. En effet, après nous avoir raconté sa rencontre avec la France et s’être amusé des différences avec les États-Unis, dans ce second spectacle, plus personnel, il nous parle aussi de lui, de sa famille, de nous, bref : de ce(u)x qu’il aime. Et on adore !

Love at first sight !

« Je suis américain mais je ne suis pas armé et je ne suis pas contre l’avortement ! » nous rassure-t-il d’entrée de jeu ! À vrai dire, avec son accent au charme fou et toute l’humanité et la gentillesse qui débordent de lui, nous n’étions pas vraiment inquiets. En effet, Sebastian Marx bénéficie d’un atout majeur : un capital sympathie maximal. Si bien qu’on a envie de l’aimer avant même de le connaître. Et ça tombe bien car, très vite, on l’aime.

© Kobayashi

L’artiste vit en France depuis 17 ans, alors la sécurité sociale, les congés payés, le statut d’intermittent, notre rapport à la fidélité et toutes nos expressions étranges : il connaît bien ! Et quand il nous en parle avec son accent so cute et cet humour anglo-saxon plein de tendresse… que vient parfois troubler un soupçon aussi inattendu que drôle de vulgarité, on prend un plaisir fou à revisiter notre quotidien !

Le sien aussi d’ailleurs ! Car il nous parle également beaucoup de sa femme (et lui dédicace même une blague !), de ses enfants (qu’il aime presque autant que partir au travail le lundi matin !), de sa femme de ménage (et de sa passion envahissante pour la Roumanie !) ou encore des décalages culturels entre les États-Unis et la France…

Un stand-up fin et intelligent

Notre coup de cœur pour Karime Duval dans Y en début d’année nous a donné envie de retourner nous frotter un peu au stand-up, genre que nous avions quelque peu délaissé. Nous nous sommes ainsi laissé séduire par Florence Mendez, dans Délicate, un spectacle un peu hybride et profondément humain, et plus récemment par Nordine Ganso dans Violet, davantage formaté au stand-up et néanmoins très efficace.

Avec Sebastian Marx, l’expérience est un peu différente. Bien loin des codes et clichés habituels du genre, il s’adresse à nous avec beaucoup de simplicité, d’humilité et de naturel. Il ne s’invente ou ne surjoue pas une attitude, une nonchalance, un style ; il ne cherche pas à apparaître en caricature de lui-même et tisse un rapport vrai et bienveillant avec son public.

© Kobayashi

Il y a aussi cette maturité, cette forme de tranquillité que l’on ressent dans sa plume comme dans son attitude et qui apporte une finesse supplémentaire à son propos. Ainsi, il revisite la fable de La cigale et la fourmi à partir de laquelle il tire un fil qu’il déploie ensuite tout au long du spectacle, et qui dresse avec intelligence un portrait assez pertinent de notre société. Car le « quarantenaire franco-juif-new-yorkais pacsé avec trois enfants en bas âge » qu’il est est plutôt une cigale dans l’âme, et l’assume !

Un public vite acquis

Dès les premières minutes du spectacle, ses interactions avec un public très cosmopolite nous font rire aux larmes et créent une ambiance intimiste et chaleureuse qui accompagne ensuite tout le spectacle. Il faut dire qu’en plus d’être sympathique, l’humoriste brille également par sa capacité à improviser et à fédérer.

En effet, quel que soit le sujet qu’il aborde, il le fait avec un recul et une lucidité qui permettent à chacun de s’y retrouver. On pense notamment à la thématique des enfants et de la parentalité sur laquelle il s’attarde, étant lui-même papa de trois enfants, et qui nous a probablement valu notre plus gros fou-rire de la soirée ! Promis, nous ferons preuve de compassion la prochaine fois que nous serons les malheureux otages d’une rétrospective en photos des premiers jours du bambin d’un(e) de nos collègues !

C’est un moment plein d’authenticité que l’on passe – que l’on partage plutôt – avec Sebastian Marx, et que l’on aurait volontiers prolongé. D’ailleurs, le titre de son spectacle résume parfaitement ce que l’on se dit du début à la fin : on est (vraiment) bien là !

On est bien là, de Sebastian Marx, se joue jusqu’au 07 janvier 2023, les vendredis & samedis à 20h30, au Petit Palais des Glaces.

Et également en tournée en France.