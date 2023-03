Critique LOL – Qui rit, sort !, saison 3 : relever la barre (de rire) ?

LOL – Qui rit, sort ! revient après deux saisons faiblardes avec un casting prestigieux pour remonter la barre (de rire) et signer sa meilleure édition ?

LOL – Qui rit, sort ! nous avait (malheureusement) laissés de marbre au fur et à mesure de ses très longues deux premières saisons. Il faut dire que l’adaptation du concept japonais mené par Philippe Lacheau, dont l’issue, on le rappelle, est de récolter une très belle somme pour des associations, n’avait su pleinement tirer profit de ses invités, dont la détresse paraissait parfois visible. D’un Gérard Jugnot alignant les costumes ridicules à une Alexandra Lamy (gagnante de la première saison) secouant de faux poils pubiens sous le nez de Tarek Boudali, les souvenirs s’avéraient peu marquants et surtout très peu glorieux. À leur décharge, sur 12 épisodes, seuls Gérard Darmon et Kyan Khojandi (qui était donc apparu dans les 2 saisons) avaient réussi à tirer leur épingle du jeu.

© Prime Video, Capture d’écran YouTube

Nous rêvions ainsi de voir s’inviter dans l »émission des artistes prompts à l’improvisation afin de secouer un peu la formule. Si nous avions évoqué Éric Judor, Édouard Baer, et même Jonathan Cohen, nous ne nous attendions pas à l’annonce d’un tel casting pour cette troisième édition. Parce que si ce dernier s’avère bel et bien présent, il s’avère entouré d’un sacré parterre de stars, ressemblant au casting du dernier Astérix où d’une saison de La Flamme : Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, François Damiens, Pierre Niney, Virginie Efira, Paul Mirabel, Géraldine Nakache, Laura Felpin et Gad Elmaleh se partagent ainsi l’affiche d’une édition qui semble donc vouloir relever le niveau: seulement, est-ce bien le cas ?

Potion magique

Cette troisième saison de LOL – Qui rit, sort ! semble ainsi consciente de son immense et prestigieux casting. Si les précédentes propositions se contentaient simplement de mettre en scène l’arrivée des participants avec une petite présentation en mode télé-réalité, on a ici droit à de petits courts-métrages de présentation, mettant au détour de scénettes plus ambitieuses la présentation de chacun de ses (sacrés) invités. Et l’allusion à Astérix faite ci-dessus n’est pas incongrue, lorsque l’on découvre la fabrication de potion magique faite par Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, les rendant invincibles au rire : contrairement au film de Guillaume Canet, cette troisième saison compte bel et bien doper sa formule.

© Prime Video, Capture d’écran YouTube

Et c’est donc la bonne surprise de ce début de saison : LOL – Qui rit, sort ! réussit enfin à faire transparaître son ambiance, entre hilarité de chaque instant et tension palpable. Grâce à des invités, prestigieux donc, mais surtout qui se connaissent, ont (à peu près) tous travaillés ensemble, ce troisième round ressemble ainsi plus à ce qu’il aurait dû être depuis le départ. Quasiment sans temps-morts, et au détour de cartes blanches oscillant entre l’hilarant et le très original, Philippe Lacheau réussit enfin à créer un casting parfait, à l’alchimie évidente et communicative où l’inattendu rythme chaque instant. Les nouvelles règles ajoutent ainsi encore plus de sel, avec en prime, des perdants qui peuvent se venger à tout moment, même si l’idée s’avère finalement (malheureusement) plus alléchante que le résultat.

Rire en famille

Et surtout, LOL – Qui rit, sort ! peut sortir de son impression de fatigue propice au pétage de câble facile, donc, pour proposer de véritables numéros d’artistes en totale roue libre. On aura ainsi rarement vu un Pierre Niney aussi drôle, formant avec Jonathan Cohen un duo parfait, tandis que Laura Felpin prouve ici (une fois de plus), son immense talent, et que Virginie Efira et François Damiens (un peu éteint par rapport aux autres, certes) s’essaient au jeu avec beaucoup de malice. Un sentiment de famille réunie transparaît alors, et d’épisodes qui se dévorent, avec des gimmicks similaires à ceux d’une bonne série comique : Leïla Bekhti et ses tours de plateau pour échapper au rire, Géraldine Nakache en Julie Lescaut et une Adèle Exarchopoulos perpétuellement au bord de la crise.

© Prime Video, Capture d’écran YouTube

Ainsi, même si l’impression d’étirement et d’essoufflement se fait toujours ressentir, et que le final s’avère toujours quelque peu longuet (la série passant exceptionnellement de 6 à 7 épisodes), LOL – Qui rit, sort ! signe ici sa meilleure édition prouvant que le choix d’un casting homogène est la clé d’une édition réussie. On espère, au vu du succès énorme, et évident, que l’on prédit à ce troisième round, que Philippe Lacheau et son équipe comprendront la leçon, et ne se contenteront plus de réunir aléatoirement quelques amis pour tenter, vainement, de faire monter une sauce qui ne prend pas. Et de retrouver, ce que son concept peut ici proposer de meilleur : à savoir une bande d’amis hilarants, enfermés six heures durant, à devoir éviter ceux qu’ils connaissent, offrant ainsi un danger supplémentaire de chaque instant. La barre de rire est donc relevée.

La troisième saison de LOL – Qui rit, sort ! est disponible sur Amazon Prime Video.