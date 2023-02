Critique Le zoo : un livre pour dessiner avec les doigts

Le zoo propose aux enfants une foule d’idées pour dessiner toutes sortes d’animaux du zoo avec les doigts.

Le zoo est le petit dernier de la collection jeunesse Dessine avec les doigts.

Après Mon livre sonore à toucher, dont nous vous parlions encore récemment avec le titre Les animaux de la banquise, c’est une nouvelle collection des Éditions Usborne que nous avons eu envie de découvrir. Le principe de Dessine avec les doigts est assez simple : amener les tout-petits à se familiariser avec un univers tout en explorant leur créativité.

Un concept ludique

Pas besoin d’eau ni de pinceaux, pour dessiner des doigts suffisent ! En effet, c’est avec sept tampons encreurs que les enfants vont pouvoir s’amuser à remplir les espaces vides pour y faire apparaître des animaux en tous genres. Pour cela, ils n’ont qu’à appuyer leur doigt plusieurs fois sur l’un des tampons pour le recouvrir d’encre avant de commencer à dessiner. Un exercice facilité par une reliure à spirales qui permet de poser le livre bien à plat.

Le principe est simple et amusant. L’enfant utilise tout ses doigts pour créer des empreintes de tailles différentes et jouer ainsi avec les formes. Et pour l’aider, il peut se servir du modèle présenté étape par étape pour chaque dessin à reproduire, et des suggestions pour remplir les pages du bout des doigts.

Ajouter des yeux et des écailles aux crocodiles, orner le pelage des zèbres de rayures, dessiner des crinières aux lions ou encore remplir l’aquarium de poissons et de tortues… Les décors sont variés. Et chaque double-page offre beaucoup d’espace libre pour laisser libre-court à sa créativité.

Une idée si bonne que ça ?

Simple et amusant donc. Mais pas forcément adapté à tous les âges. En effet, les plus petits adoreront plonger leurs doigts dans la mousse imbibée d’encre avant de dessiner des formes. En revanche, il leur sera plus difficile de compléter les dessins qui nécessitent de l’être avec un feutre ou un crayon de couleur. Indispensable pour que les deux boules jaunes ressemblent à un lionceau par exemple ! Sans doute aurait-il été intéressant de décliner la collection pour des tranches d’âge différentes.

Et puis, contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’un livre destiné aux bambins, ici, pas d’encres végétales au programme… Mieux vaut donc en superviser l’utilisation. Déjà pour éviter d’avoir de l’encre partout ailleurs que là où elle est attendue, évidemment ! En effet les petits doigts colorés ont vite fait d’aller se poser ailleurs que sur le livre, comme pour toutes les activités de peinture d’ailleurs. Mais surtout, pour éviter l’ingestion d’agent répulsif ou de conservateurs…

Le zoo, un choix un peu maladroit

Crocodiles, tigres, hippopotames, caméléons, gazelles, otaries, éléphants, serpents… Il y a de quoi s’occuper un bon moment et faire de jolies rencontres ! Quelques espèces sont très brièvement présentées, ce qui permet aux petits de s’amuser tout en faisant connaissance avec ces animaux sauvages. Une bonne idée… mais quel dommage de ne l’avoir fait que pour quelques-unes d’entre elles…

Et puis, quel dommage également d’avoir abordé la thématique des animaux sauvages sous l’angle du zoo… Il aurait été plus judicieux d’emmener l’enfant découvrir ces espèce – pour beaucoup menacées – dans leur environnement naturel plutôt que de les suggérer derrière des barreaux, dans des enclos ou des bassins… L’humain est quant à lui mieux loti puisqu’on observe de la diversité et de l’inclusivité dans les quelques personnages représentés. Une démarche à moitié aboutie donc, qui nous laisse sur un avis en demi-teinte.

Le zoo, de Fiona Watt & Candice Whatmore, est paru le 20 octobre 2022 aux Éditions Usborne.