Critique Gaspard : le chaton préféré des tout-petits

Gaspard est un livre sonore pour apprendre aux enfants à parler en suivant les aventures d’un petit chat mignon.

À travers quelques pages cartonnées, Gaspard emmène les enfants à partir de 1 an dans des moments de son quotidien pour leur apprendre à parler en s’amusant. Et, dans ces deux nouveaux titres de la collection, le petit chat tout rond et rigolo découvre les couleurs et mange tout seul !

Une collection amusante et ludique

Les dessins de Tiago Americo sont colorés et joyeux. Ils plongent les enfants dans des aventures courtes et très simples du quotidien. Ainsi, sur chaque double-page, il leur suffit de passer le doigt sur une petite pastille pour entendre la voix enfantine du chat bavard. Ils peuvent alors répéter les mots et les phrases simples qu’ils entendent, et se familiariser avec les couleurs ou avec les mots autour du repas.

Et, à la fin de chaque livre sonore, la chanson de Gaspard deviendra un véritable rituel qui pourra être chantonné en famille. Seul petit défaut de ces albums tout en bonne humeur : une couverture un peu fragile qui risque de vite s’abîmer entre les petites mains. Heureusement que la collection compte déjà six titres !

Gaspard découvre les couleurs et Gaspard mange tout seul sont parus le 19 janvier 2022 aux Éditions Larousse jeunesse.