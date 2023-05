Critique Hawaii : des îles-usion

Hawaii nous ressert l’énième comédie d’amitié estivale, et malgré son casting, n’apporte absolument rien de neuf à la recette.

Hawaii est le troisième long-métrage de Mélissa Drigeard et également le troisième sur le thème des liens dysfonctionnels. Un sujet exploré via un trio de copines aux destinées sentimentales compliquées dans la comédie romantique Jamais le premier soir, dans Tout nous sourit, où un couple marié se retrouvait en week-end à la campagne avec leurs amants respectifs, puis donc dans ce Hawaii où une bande d’amis se balancera ses quatre vérités à l’occasion d’une fausse alerte missile sur l’île du même nom. L’occasion donc d’ajouter le métrage à la longue (et inépuisable) liste des comédies sur le même sujet, avec en parangon les incontournables Un éléphant ça trompe énormément d’Yves Robert, Vincent, François, Paul… et les autres de Claude Sautet, Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré mais aussi Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, dont le succès avec sa suite, Nous Finirons Ensemble, a su relancer une véritable mode.

© Warner Bros. France / Capture d’écran YouTube

On ne compte ainsi plus les ̶f̶i̶l̶m̶s̶ ̶d̶e̶ ̶v̶a̶c̶a̶n̶c̶e̶s̶ ̶e̶n̶t̶r̶e̶ ̶c̶o̶p̶a̶i̶n̶s̶ ̶à̶ ̶g̶r̶o̶s̶ ̶b̶u̶d̶g̶e̶t̶s̶ comédies du même ressort, ayant visiblement inspiré nos plus grands auteurs, de Barbecue et sa suite Plancha d’Éric Lavaine, du Champagne! de Nicolas Vannier en passant par le très récent Ma langue au chat de Cécile Telerman. Prenez donc des personnages aisés, à l’aube d’une crise de la quarantaine, voire cinquantaine, se retrouvant dans leur résidence secondaire, où en vacances dans une station balnéaire, contraints à se balancer leurs quatre vérités à la suite d’un quiproquo avant de se réconcilier en accolades sur des balades folk avec discours sur l’amitié en se disant à l’année prochaine, et vous obtiendrez, malheureusement, souvent le même triste résultat. Ainsi, malgré son pitch plus accrocheur (une fausse alerte), Hawaii (une fausse promesse) n’échappe jamais à la règle, se permettant même d’en rajouter une couche.

Alerte zéro originalité

Hawaii fait cependant l’effort d’une direction artistique soignée, surtout par la lumière de Myriam Vinocour, qui offre un tant soit peu d’identité à une comédie qui en manque cruellement. Parce que malgré son prestigieux casting (on ne va pas tous les citer), certains se trouvent souvent scotchés au même rôle (Nicolas Duvauchelle, la brute et William Lebghil, le candide) et peu sont ainsi ceux à tirer leur épingle du jeu. Si l’on retiendra les toujours parfaits Élodie Bouchez et Thomas Scimeca, Pierre Deladonchamps et Eye Haïdara, qui prouve son talent pour la comédie près le très moyen Les Femmes du square, où l’actrice demeurait le seul intérêt notable du projet, tous forment un ensemble plutôt générique, malgré les tentatives scénaristiques de Mélissa Drigeard d’apporter au rôle tenu par Manu Payet, ainsi qu’à tout son film, un versant plus drammatique.

© Warner Bros. France / Capture d’écran YouTube

Malgré toutes ses belles promesses (toutes tuées dans l’œuf juste après sa scène d’introduction), Hawaii passera ainsi par tous les lieux communs du genre, en prenant un soin tout particulier à ne particulièrement rien proposer de neuf. Ainsi, malgré une scène de soirée filmée en simili plan-séquence, rien ne viendra laisser de souvenir impérissable de ces vacances que l’on à déjà vue mille fois, en mieux comme en pire ailleurs. Hawaii ne dit ainsi rien de nouveau sur l’amitié, les vacances, et excusent presque certains de ses personnages aisés de l’être et de ne surtout jamais avoir à se justifier de leur comportement parfois complètement insupportable. Avec une tendance particulière pour filmer des scènes sous substance diverses, et avec une haine qui aurait pu être jouissive contre les enfants, cela ne permet pourtant jamais Mélissa Drigeard de proposer un regard plus trash, plus osé, où même plus personnel sur ces sujets.

Film de vacances au repos

Mais voilà, si Hawaii n’aurait pu rester qu’une comédie estivale sur l’amitié noyée sous d’autres propositions du même acabit, le scénario veut aller plus loin que sa sympathique carte postale. Et c’est ainsi ce qui rend cette comédie encore plus insupportable, lorsque Manu Payet, ivre sur la plage, se fait narrateur désespéré d’une vie qui avance malgré tout, de laquelle il ne peut finalement rester de côté, et se passer de ses amis, même si ce sont tous des menteurs avérés. Le film de Mélissa Drigeard, derrière ses airs mélancoliques appuyés, et sonnant surtout cruellement faux, semble ainsi vouloir amener son film vers l’intime, pour finalement retomber sur ses pieds dans un final, une fois de plus, ronflant de banalité.

© Warner Bros. France / Capture d’écran YouTube

Si l’on sauvera ainsi ses acteurs, jouant tous pour le collectif et offrant quelques rares jolis moments, on ne saurait que trop recommander aux producteurs et aux scénaristes de proposer autre chose que cet inévitable et insupportable amas de clichés qu’est devenu la comédie de vacances sur l’amitié. Refuge facile pour réunir une brochette d’acteur bankable venus ici à la fois s’amuser et s’énerver dans des carricatures de disputes, on regrette cependant pour Hawaii qu’un casting aussi prestigieux ne se trouve cantonné qu’à rejouer la même tambouille, transfigurant leur présence en un beau gâchis, comme de la promesse plus audacieuse d’une comédie qui s’avère finalement aussi feignante qu’un film de vacances au repos.

Hawaii est actuellement au cinéma.