Critique Couleurs de l’incendie : des cendres

Couleurs de l’incendie succède au succès public et critique d’Au revoir là-haut d’Albert Dupontel. Mais Clovis Cornillac est très loin de réitérer l’exploit.

Couleurs de l’incendie est le quatrième long-métrage de Clovis Cornillac en tant que réalisateur. On l’a ainsi connu auteur d’attachantes et fantasques comédies (Un peu, beaucoup, aveuglément et C’est magnifique) et du troisième opus de la saga familiale Belle et Sébastien. Un pedigree sympathique, mais qui ne laissait en rien augurer la mise en chantier de la très ambitieuse suite d’Au revoir là-haut, surtout après un certain Albert Dupontel. S’entourant d’un casting prestigieux, de la césarisée Léa Drucker aux toujours parfaits Benoît Poelvoorde, Olivier Gourmet et Fanny Ardant, l’affiche de Couleurs de l’incendie allait même jusqu’à reprendre les codes visuels du long-métrage d’Albert Dupontel. Pour une copie fade et exagérée, qui ne conserve en rien la verve et la profondeur de son prédécesseur.

Poussière et exagération

Couleurs de l’incendie suit ainsi le destin de Madeleine Péricourt (Léa Drucker), héritière de l’empire financier de son défunt père, qui perdra toute sa fortune aux mains d’un détestable trio fait d’un banquier avide de pouvoir (Benoît Poelvoorde), un député escroc (Olivier Gourmet), et d’un journaliste peu scrupuleux (Jérémy Lopez de la Comédie Française). Et les traits des personnages, dont les zones d’ombres s’avéraient très finement croquées dans Au revoir-là haut, ne dépassent ici jamais le stade de carricature exagérée. Dans ce combat gentils contre méchants, tout sent ici la démonstration poussiéreuse d’un cinéma figé dans le formol, où les vignettes grossières s’enchaînent sans la moindre finesse. Parce que Couleurs de l’incendie s’avère souffrir d’un traitement scolaire étouffant la moindre émotion.

Débutant par un plan-séquence déployant une machinerie usée, Clovis Cornillac se contente ainsi de mettre en scène une succession d’évènements sans aucun souffle cinématographique, tel une succession de cartes postales d’antan vieillies par le temps. L’écriture est à des années lumières de la finesse des romans, et le scénario se permet même quelques jolis moments de malaise. Parce que si la saga littéraire, comme le superbe long-métrage d’Albert Dupontel dépeignaient les maux d’une époque entrant en résonnance avec moults questionnements contemporains, Couleurs de l’incendie paraît étouffé dans une bulle temporelle, celle d’un cinéma populaire d’un autre temps qui vise l’efficacité mais n’a rien de bien intéressant à dire sur son temps.

Feu de paille

Il y avait pourtant à faire, au travers de la richesse de l’œuvre originelle, comme des attentes d’un public qu’il faut coûte que coûte ramener vers les salles de cinéma avec des projets ambitieux. Couleurs de l’incendie a ainsi l’allure d’un drame populaire épique au détour de sa belle direction artistique et de sa formidable distribution. Cependant, derrière cette belle promesse, il n’en est rien qu’une démonstration de vide où tout sonne affreusement faux. Les bons comme les mauvais s’avèrent finalement détestables et tout ce qu’entreprend le scénario de Pierre Lemaitre tombe finalement à l’eau des couleurs d’un incendie ici transfiguré en vulgaire feu de paille.

L’auteur se prend les pieds dans le tapis en transfigurant son drame ambitieux en vulgaire comédie de boulevard où l’on piège un banquier en le faisant admirer le postérieur d’une passante. Où toute une époque se voit résumée en de vulgaires pastilles théâtrales parfois très mal jouées, où jamais l’émotion ne naît qu’en de lourds et paresseux dialogues. Devant un tel gâchis, il vaut mieux se contenter de prendre Couleurs de l’incendie pour ce qu’il est : un drame daté dénué du moindre souffle, qui ne s’avère au final être qu’un modeste feu follet.

Couleurs de l’incendie est sorti le 9 novembre 2022.