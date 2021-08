Critique Les 12 lois du karma : et si nous étions le changement ?

Les 12 lois du karma propose une compréhension moderne, pratique et illustrée de ce concept central de la tradition bouddhiste.

Les 12 lois du karma est un livre riche et rempli de bon sens. À travers leur expérience et leurs connaissances de ces principes du bouddhisme tibétain et yogi, la philosophe Sandy Hinzelin et la photographe Anaka nous invitent à changer la vision que nous avons de nous-mêmes et du monde. Et s’il était temps de ne plus chercher à l’extérieur ce qui se trouve en nous ? Une lecture spirituelle, riche et inspirante.

« Soyons reconnaissants envers nos émotions, nos frustrations, nos peurs, nos douleurs : elles nous aident à nous réveiller. Il n’y a pas de message plus clair sur ce qui se passe dans notre vie. Nos émotions nous montrent où diriger notre attention au lieu d’obscurcir le chemin, elles peuvent l’éclairer et l’affiner. »

Un petit mot plein de promesses

Nous avons tous déjà évoqué ou invoqué ce fameux karma. Et nous avons généralement une idée plus ou moins floue de ce qui se cache derrière ce mot à la sonorité spirituelle. À savoir la notion d’une interconnexion entre les choses, des conséquences de nos actes. Mais le karma – terme sanskrit signifiant « acte », « action » – est en réalité bien plus que cela ! En effet, ce concept porte en lui une multitude de principes tous plus convaincants les uns que les autres pour mieux vivre avec soi mais aussi ensemble.

Alors bien sûr, cela ne va pas se faire tout seul ! Pour améliorer notre existence et nos relations, il est avant tout nécessaire de travailler sur nos conditionnements afin de changer le regard que nous portons sur les choses. De nous ouvrir à d’autres perceptions possibles, à d’autres manières d’appréhender l’existence. C’est donc d’une véritable et authentique rencontre avec soi-même dont il est d’abord question. Une invitation à nous reconnecter à notre être tout entier, à notre corps, à nos émotions, à notre cœur.

« (…) à force de mentaliser notre monde, nous oublions complètement le corps. (…) Si la conscience corporelle ou la respiration étaient davantage présentes, si elles étaient davantage valorisées, le rapport au changement serait moins inquiétant, car nous pourrions trouver un ancrage rassurant dans notre propre corps. »

Un programme chargé et passionnant !

La to-do-list a de quoi nous occuper pour un moment ! En effet, les objectifs de ce voyage intérieur sont nombreux. Prêter attention à nos intentions, développer la bienveillance, la sensibilité ; favoriser l’honnêteté, rencontrer pleinement nos expériences, réfléchir à la conséquence de nos actes au niveau collectif ; calmer le mental, accepter et traverser les émotions comme elles viennent ; affiner notre conscience corporelle, considérer les difficultés comme une opportunité de croissance intérieure ; ou encore incarner l’amour, oser le changement, être dans l’instant présent…

Tout cela semble ambitieux, mais au fil des pages on comprend les relations étroites qui lient ces différentes lois. Et on se rend compte que tous ces objectifs sont interconnectés et s’alimentent les uns les autres. La tâche est donc probablement moins ardue qu’elle n’y paraît. D’autant que les bénéfices rapidement retirés des premiers changements mis en place encouragent très naturellement la poursuite de l’exploration vers cette nouvelle philosophie de vie.

« Rencontrer des difficultés est en fait d’une grande aide pour notre croissance intérieure. Cela permet de faire mûrir des graines qui attendaient les conditions appropriées pour se montrer, ou de développer davantage de compassion. Si vous osez affronter ces situations avec humilité et avec beaucoup d’attention, ce sont de belles occasions de libération et d’accomplissement. »

Un ouvrage à lire, à relire, et à pratiquer

Pour autant, si lire ces préceptes permet déjà de semer les graines, cela ne suffit évidemment pas. Pour les faire pousser il est nécessaire de relire et de s’entraîner, d’expérimenter ; d’entreprendre pleinement et sans œillères ce chemin vers soi. Cela demande une certaine discipline et une remise en question de nos repères, de notre mode de fonctionnement, de la manière dont nous pensons le monde. Mais le changement auquel nous aspirons tous profondément semble se tenir là. À portée de cœur.

Pour nous y aider, favoriser l’intégration de ces différentes règles de vie et faire pousser la paix et l’amour, chaque loi est illustrée et assortie d’un exercice de méditation. Les photographies d’Anaka offrent ainsi une lecture visuelle, une représentation sensible et incarnée des différentes lois, tandis que les postures et méditations proposées permettent une compréhension plus corporelle et émotionnelle.

Manque peut-être tout de même un ancrage plus pratique, plus concret, sous forme de témoignages, pour permettre de se projeter plus facilement et de rendre ces concepts plus palpables, plus vivants.

Les 12 lois du karma, de Sandy Hinzelin & Anaka, est paru le 20 avril 2021 aux Éditions Jouvence.