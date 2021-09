Vikings Valhalla dévoile sa bande-annonce

L’aventure des Vikings de History terminée, Netflix propose la « suite », Vikings Valhalla (on ne parle pas du jeu, réveille toi dans le fond !) dont la première vraie bande-annonce vient de sortir.

On ne savait pas grand-chose de l’intrigue, si ce n’est que l’on suivrait de nouveaux guerriers scandinaves raider l’Europe 100 après après Ragnar, Ivar et leurs copains. Toujours showrunnée par le créateur Michael Hirst, aidé du scénariste Jeb Stuart, cette nouvelle série place donc de nouveaux Vikings sur le drakkar de la célébrité. Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le fameux Guillaume le Conquérant (qu’on imagine descendant de Rollo dans cet arc narratif) seront donc nos protagonistes principaux de cette nouvelle itération nordique au XXIe siècle. Même si on craint de voir un truc bien repompé de notre show adoré, on reste curieux, notamment en voyant que Netflix prend soin de garder l’esthétique visuelle ainsi que les décors, costumes et reconstitutions du show originel. A voir donc.

Vikings Valhalla sera diffusée sur Netflix en 2022.