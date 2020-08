The Boys : un dernier trailer hyperactif pour la saison 2

Alors que la saison 2 sort dans pile un mois, Amazon vient de diffuser une dernière bande-annonce explosive pour The Boys.

3 minutes de pure boucherie pour annoncer une nouvelle saison qui reprendra directement à la fin de la première où Butcher découvrait que sa femme était vivante et élevait le fils caché de Homelander. De quoi énerver passablement le tueur de supers, lequel va réunir son équipe et la jeune Starlight pour passer la vitesse supérieure et tenter de débarrasser le monde des Seven, les supers-héros meurtriers de Vought, dont la petite nouvelle, Stormfront et sa propre armée de supers modifiés. Au menu éclatage de baleine, éclatage de têtes, éclatage de poitrine, bref que du bon.

La saison 2 de The Boys arrive le 4 septembre sur Amazon.