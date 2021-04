Starlight chez 20th Century Studios, ça avance

Alors que Netflix s’apprête à lancer la saison 1 de Jupiter’s Legacy pour le 7 mai prochain et que leurs cartons semblent encore bien plein (Magic Order, Sharkey, Prodigy et Huck), 20th Century Studios (soit Disney pour ceux du fond) de son côté aurait avancé sur son adaptation de Starlight. On espère donc que vous aimez le Millarworld parce ça semble s’activer pour le faire arriver sur grands et petits écrans.

Débuté en 2013, le projet d’adaptation de Starlight semble s’être enfin trouvé un metteur en scène sous le nom Joe Cornish (Attack the Block), qui devrait être secondé à la production par Simon Kinberg et Audrey Chon. On sait également que c’est Gary Whitta qui signera le scénario de cette adaptation. On leur souhaite en tout cas bonne chance pour donner vie au comic de Mark Millar et Goran Parlov.

On n’en pour l’instant pas plus quand arrivera Starlight.

