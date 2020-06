Resident Evil Village : le 8e opus se dévoile dans un terrifiant trailer

Après un Resident Evil 7 en FPS qui offrait un nouveau départ inédit pour la franchise, Capcom a dévoilé le 8e opus. Resident Evil Village (stylisé VIILage) prend place quelques années après les évènements du septième opus. Nous incarnons toujours Ethan Winters en vue à la première personne, vivant paisiblement avant que Chris Redfield (ayant encore subit un lifting facial) revienne vers lui. Le début d’une nouvelle aventure donc, au sein d’un sinistre village reculé d’Europe de l’Est.

Resident Evil Village utilise la toute dernière version du RE Engine (Resident Evil 2 et 3 Remake, Devil May Cry 5), et sera également bien plus orienté action et horreur gothique que le précédant. Permettant d’explorer des environnements plus vastes sans temps de chargement, l’ambiance (qui rappelle légèrement le 4e opus ou bien le film The Witch) s’annonce terrible. Sorcières, loups-garous et autres joyeusetés horrifiques nous attendent pour notre plus grand bonheur.

Jouissant d’un nouvel inventaire, Resident Evil Village devrait se montrer plus en détail à la fin de l’été, pour une sortie l’an prochain. En attendant, voici le très bon trailer !

Resident Evil VIILage sortira en 2021 sur Playstaion 5, Xbox Series X et PC