Parasite : Mark Ruffalo casté dans la série ?

Alors que le film de Bong Joon Ho vient de faire un carton aux Oscars en devenant le premier film non américain à remporter le prix du Meilleur film, l’adaptation en série de Parasite se précise et s’emballe.

Forcément quand le film originel est sacré du prix du Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur film étranger par l’Academy, on se doute que l’adaptation made in Bong-Ho et Adam Mckay prend du poil de la bête. Or il semblerait que juste avant la 92e cérémonie, l’acteur Mark Ruffalo aurait été approché pour prendre le lead de la série bientôt produite par HBO.

Collider déclare ne savoir ni le rôle ni aucune confirmation concernant cette première approche, surtout que Bong Joon Ho compte bien savourer son succès en rentrant quelques semaines en Corée avant de prendre le taureau par les cornes et entamer la production prochainement, pour un tournage prévu en 2021.

Parasite ressortira bientôt en version noir et blanc, au printemps.