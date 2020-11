League of Legends : More, K/DA en featuring avec l’influenceuse virtuelle Séraphine

Après le succès fulgurant de THE BADDEST et avant la sortie de leur premier EP ALL/OUT le 6 novembre prochain, K/DA enflamme la scène pop avec un tout nouveau titre: MORE.

K/DA est un groupe de filles virtuelles composé de versions thématiques des personnages de League of Legends. Issu de leur EP à venir ALL/OUT, MORE est le second titre de Arhi, Akali, Kai’Sa et Evelynn depuis leur retour en fanfare en août dernier, après deux ans d’absence.

©Riot Games

Comprenant cinq pistes interprétées par plusieurs talents de la scène internationale – incluant (G) I-DLE, Bea Miller, Wolftyla, Lexie Liu, Jaira Burns, Madison Beer, Kim Petras, Bekuh Boom, Aluna, Twice et Annika Wells, ainsi que l’infuenceuse et productrice virtuelle Seraphine – l’EP est prévu pour le 6 novembre prochain.

©Riot Games

K/DA est devenu un phénomène grand-public en 2018 grâce à son titre POP/STARS qui atteint le haut des classements iTunes (n° 1 classement K-Pop, n° 2 classement Pop), Billboard (n° 1 Numérique mondial) et plus de 170 millions d’écoutes sur diverses plateformes.

À ce jour, le clip a atteint plus de 340 millions de vues, ce qui en fait le titre de lancement d’un groupe de K-Pop le plus populaire de l’histoire de YouTube. Leur dernier titre, THE BADDEST cumule quant à lui déjà plus de 27,6 millions de vues sur Youtube et plus de 38 millions d’écoutes sur Spotify en seulement deux mois d’existence.