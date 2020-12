L’Exorciste de William Friedkin va avoir une suite

By Axel PC

Hollywood continue de capitaliser sur des projets pas toujours inspirés, la preuve avec une suite de l’Exorciste de William Friedkin en préparation par nul autre que Blumhouse Productions.

Après The Invisible Man ou Van Helsing c’est donc vers l’icône cinématographique de l’horreur et de la possession que la production horrifique de Jason Blum vient de se tourner. Faisant fi des deux suites pas forcément convaincantes de John Boorman en 1977 et de William Peter Blatty en 1990, il y a fort à parier pour que ce nouveau film tentera de faire comme Halloween en utilisant les acteurs vieillissant pour continuer l’intrigue développée dans le long-métrage original, comme Linda Blair devenue adulte par exemple.

Une conviction légitime puisque David Gordon Green est déjà nommé pour réaliser cette suite, lui qui continue de s’occuper de la trilogie soft-reboot de la saga Halloween depuis 2018. Un nom significatif qui laisse augurer d’un regain d’optimisme quant au projet même si aucune information scénaristique n’est pour l’instant partagée par la production. De quoi laisser donc planer le doute et la peur de voir ce classique se faire « déposséder » de son aura indémodable.

La suite de l’Exorciste n’a pas encore de date de production.