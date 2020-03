Justice League Dark : Apokolips War propose un trailer apocalyptique

Après un premier film animé pour nous familiariser avec cette Justice League magique commandée par Constantine, Warner Bros Animation propose une suite directe intitulée Justice League Dark : Apokolips War dont la première bande-annonce est aujourd’hui diffusée.

On reprend juste après le premier film donc et surtout après Justice League War, le point de départ de cet univers cinématographique animé ancré dans le style New 52. De quoi apercevoir une guerre totale contre Darkseid et sa planète Apokolips pour en faire le Endgame de DC Comics. Certains de nos héros sont pervertis, d’autres venus de dimensions éloignées, des méchants deviennent gentils… enfin bref, ça va se castagner sévère pour protéger la Terre.

Justice League Dark : Apokolips War sortira en DTV ce printemps.