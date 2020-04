Hobbs & Shaw reviendront botter des culs dans une suite

By Axel PC

Même s’ils n’avaient pas fait une forte impression chez les cinéphiles (et c’est un euphémisme) Hobbs & Shaw devraient revenir pour une nouvelle aventure bas du front.

N’est pas Fast and Furious qui veut mais le modeste (760 millions quand même) score au box office suffit à Universal pour capitaliser sur cet univers bodybuildé. Or si le studio n’a encore rien annoncé de concret, le principal intéressé, Dwayne « The Rock » Johnson vient, lui, de dire lors d’un Q&A sur son instagram que c’était dans les tuyaux.

« Nous développons en ce moment le prochain film Hobbs & Shaw, et je suis assez excité à ce sujet … Je suis juste en train de voir la vision créative et la direction qu’on va prendre… ».

Signe que la montagne de muscle assurera non seulement le quota de testostérone devant la caméra mais également un regard sur la production elle même via sa compagnie 7 Bucks Production tout en mettant son nez dans le scénario. Voilà qui promet encore de bien belles paraboles philosophiques.

Hobbs & Shaw n’a pas encore de date de sortie.