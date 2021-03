Every breath you take : un trailer psychologique pour Casey Affleck et Sam Claflin

Every breath you take est un thriller porté par Casey Affleck et Sam Claflin, entre autres, dont le premier trailer vient juste de sortir et qui n’a rien à voir avec le titre éponyme de Police (maintenant tu l’as dans la tête).

Réalisé par Vaughn Stein d’après un script de David K. Murray, le long-métrage gris, aux accents hard-boiled, place donc Casey Affleck en psychiatre traumatisé après qu’une de ses patiente ne se suicide. Sauf que le frère de la victime, joué par Sam Claflin, tient le psy pour responsable et tente de se venger en s’en prenant directement à la famille de ce dernier. Michelle Monaghan et India Esley interprètent respectivement la femme et la fille de Affleck, toutes deux manipulées et loin d’être insensibles au charme calculé de Claflin.

Every breath you take sortira en VOD et au cinema le 2 avril.

©Vertical Entertainment

(Visited 17 times, 17 visits today)