Cyberpunk 2077 : nouveau trailer et anime Netflix prévu

Le très attendu Cyberpunk 2077 s’est dévoilé une nouvelle fois aujourd’hui. En effet les développeurs de CD Projekt RED (The Witcher 3) ont pu montrer quelques séquences de jeu prometteuses. Entre GTA et Deus Ex, on aura l’occasion de découvrir Night City via 3 chemins distincts. Commencer en tant que gamin des rues, nomade (étranger vivant à l’extérieur dans les contrées désertiques) ou issu des corporations les plus puissantes de la ville. Ajoutons à cela une personnalisation du protagoniste principal (surnommé « V ») poussée (plus de 35 coiffures, 8 couleurs d’iris, cicatrices, tatouages, grains de peau, etc), une liberté d’approche, une ville dense aux quêtes annexes multiples…et on tient sans doute le jeu le plus prometteur de cette fin d’année tout simplement !

Le trailer dévoilé met bien en avant la direction artistique de toute beauté, entre Blade Runner, Akira et Ghost in the Shell ! Divulguant essentiellement des séquences du prologue du jeu en tant que Street Kid, on peut voir V et son acolyte criminel Jackie impliqué dans divers larcins des bas fonds de la ville. L’occasion d’apprécier la variété de gameplay qui semble proposée : phases de gunfights, hacking, conduite, infiltration, exploration, combats à mains nues…

Une autre info de taille est également tombée : une série animée en 10 épisodes verra le jour sur Netflix en 2022 ! Produite par le studio japonais Trigger (Little Witch Academia), réalisée par Hiroyuki Imaichi (Promare, Kill la Kill), Cyberpunk Edgerunners sera un stand-alone centré sur un mercenaire tentant de survivre dans Night City. Un combo alléchant, en attendant de nouvelles infos !

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X