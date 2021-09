Critique Suivie : influenceuse à tout prix

Suivie est un thriller qui nous plonge dans les mécanismes pervers des réseaux sociaux et de la quête éperdue de popularité.

Suivie surfe sur la vague actuelle des romans qui s’intéressent à la face cachée (bon, plus vraiment très cachée à force) des réseaux sociaux, du culte de l’image, de la course à la popularité. Emmie Jackson est une mère de famille, mais elle est avant tout une influenceuse. Et c’est sous le pseudo de Mamapoil qu’elle dévoile chaque jour sur Instagram sa vie de maman à des millions d’abonnées. Enfin, sa vie… Plutôt une mise en scène minutieuse d’une vie loin d’être aussi parfaite qu’elle n’y paraît…

« Chaque fois que vous voyez un gamin qui semble s’éclater lors d’une fête sur un post Instagram, songez un peu au nombre de poses qu’il a dû prendre devant l’objectif pour que l’on obtienne cette image parfaite. Au nombre de fois où il a dû faire semblant de rire aux éclats en mimant une activité désopilante, au nombre de fois où des adultes lui ont dit de recommencer. (…) Songez un peu à tout ce temps qu’il a passé à faire semblant de s’amuser au lieu de vraiment s’amuser.«

Les influenceurs en ligne de mire

Reconnaissons-le d’entrée de jeu : l’intrigue n’est pas le point fort de cette histoire, mais à vrai dire ce n’est pas tellement gênant car elle est en réalité assez secondaire. En effet, Suivie est avant tout une plongée (sans filtre pour le coup) dans les coulisses des réseaux sociaux. Il met en lumière les rouages de l’industrie des influenceurs et les dérives auxquelles amène insidieusement cette quête effrénée de popularité.

Car ce qui compte le plus pour Emmie, c’est d’offrir le contenu le plus « likable » possible à ses abonnés, de trouver un maximum de sponsors, de gagner en visibilité. Et pour cela, elle est prête à tout : à renoncer à son intimité et à toute forme de spontanéité, à mentir, et même à utiliser ses enfants… Inutile de préciser que l’on se met assez rapidement à la détester, cette Instamum. Et on développe aussi peu d’empathie pour son mari, un écrivain qui n’écrit plus, prisonnier de l’ombre de sa femme, et que l’on aurait bien envie de secouer de temps à autre.

Le couple d’auteurs réuni derrière le pseudonyme d’Ellery Lloyd souffle un bon coup sur les paillettes pour nous révéler une réalité qui fait bien moins rêver que les images filtrées et les mises en scène étudiées de scènes de vie de famille parfaites. Un quotidien dans lequel plus rien n’est laissé au hasard, et où la vie privée n’est plus qu’un concept lointain.

Le thriller qui oublie presque d’en être un

Si vous êtes friand de thrillers au suspense haletant, d’enquêtes fouillées et d’intrigues complexes, passez votre chemin. Car, vous l’aurez compris, Suivie a davantage de quoi séduire les adeptes des réseaux sociaux – que nous sommes – curieux de découvrir l’envers du décor d’un phénomène majeur de notre époque, de se retrouver dans un univers duquel nous connaissons les codes et dans lequel nous pouvons facilement nous projeter.

C’est d’ailleurs pour cela que l’on est rapidement happé et que l’on a du mal à décrocher. L’atmosphère devient assez vite oppressante à mesure que les filtres tombent. On comprend rapidement que tout va basculer, que le piège de la popularité va finir par se refermer sur sa victime aveuglée par son nombre sans cesse croissant de followers. Et, au fur et à mesure que l’on pénètre dans les coulisses de cette vie d’influenceur, on se demande s’il n’y a finalement pas plus à perdre qu’à gagner dans cette quête aussi malsaine qu’insatiable.

Pas vraiment un thriller donc, mais une lecture néanmoins efficace.

Suivie, de Ellery Lloyd, est paru le 03 juin 2021 aux Éditions Hugo Thriller.