Critique Les Magnétiques : vivez votre rêve, vivez votre vie

Les César ont accueilli en 2022 Les Magnétiques, un incroyable premier film écrit et réalisé par le talentueux Vincent Maël Cardona. Préparez-vous à prendre une leçon de vie et de cinéma en pleine figure : ça retourne et ça chamboule.

Né en 1980, Vincent Maël Cardona est diplômé de la Fémis dans le département réalisation en 2010. Il écrit et réalise au cours de ses études le court-métrage Le pénis de napoléon. Il écrit et réalise ensuite deux courts-métrages pour la Fémis. Sur mon coma bizarre glissent des ventres de cygnes en 2009 et Coucou-les-nuages en 2010, tous les deux multi-récompensés. Beauséjour est son dernier court-métrage, qu’il réalise en 2017. Il faudra attendre 2019 pour qu’il réalise son premier long-métrage, Les Magnétiques. Il remporte notamment le Prix SACD de la Quinzaine des Réalisateurs 2021 à Cannes. En 2022, il est nommé aux César et lauréat du Meilleur premier film, Meilleur son ainsi que Meilleur Espoir Masculin.

Les Magnétiques se déroule dans une petite ville de province lors des élections présidentielles 1981. Il raconte l’histoire de Philippe (Thimotée Robart), vivant dans l’ombre de son frère aîné, Jérôme (Joseph Olivennes). Entre la radio pirate piratée installée dans le grenier d’un bar d’amis, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sous le point de disparaître…

Un récit intemporel

La grande force du film, c’est de raconter l’importance de la politique et de son impact sur la société en toile de fond. Pourtant, c’est peut-être bien le sujet principal de l’œuvre de Vincent Maël Cardona, auteur engagé de ce magnifique long-métrage. Les Magnétiques prend donc place en 1981 lorsque François Mitterrand et que la Gauche arrivent au pouvoir. La France connaît alors une parenthèse libérale, époque qui ne devait pas forcément durer et qui ne s’est finalement plus jamais arrêtée, explique le cinéaste dans un entretien à la Quinzaine des Réalisateurs. Les radios libres explosent et la dimension de no future s’imprègne dans l’art et la jeunesse de l’époque.

En fait, Les Magnétiques, c’est le voyage initiatique d’un artiste en devenir. Le spectateur découvre un protagoniste effacé par les autres qui sont eux ancrés dans une société lambda. Vincent Maël Cardona fait comprendre au spectateur avec une mise en scène réfléchie que les affaires du village sont des histoires de famille. Elles sont reprises de génération en génération. Il le montre au travers de bars ou des coiffeurs. Les propriétaires grisonnant se fondent et ne font plus qu’un avec leur décor.

Ce parcours, c’est celui qui est réservé à Philippe et pourtant, il en sera autrement. En vérité, le film démarre véritablement lorsque le personnage décide d’aller à contre pied de la société et de ce qu’elle attend de lui. Il devient véritablement le héros du film, car c’est toujours grâce à lui qu’on constate un changement de dynamique au travers de l’œuvre. Ce sont ses actions qui portent le montage par exemple, mais aussi la caméra, ainsi que le son. Il est maître de son destin et de ce fait, maître du film.

Néanmoins, malgré cette prise de conscience sur la destinée qu’il doit suivre, on constatera sans cesse que la réalité tente de le rattraper. En effet, une grande qualité dans Les Magnétiques vient de ses nombreuses ruptures de tons par exemple et de ses contrastes. Le réalisateur propose de véritables cassures rythmiques, proposant des scènes qui commencent à aller dans une direction, puis s’arrêtent brusquement pour aller ailleurs. Dès lors, il crée un discours au service de son drame et utilise l’outil de montage comme un langage ou moyen d’expression.

Le contraste est également présent au travers des personnages. Vincent Maël Cardona oppose tout d’abord les deux frères, avec un premier ayant renoncé à ses rêves, tandis que l’autre tentera de les atteindre. Il oppose visuellement plusieurs univers, avec des scènes de nuit, puis de jours. Le réalisateur montre également la liberté que prend le personnage selon dans quel décor il évolue.

L’Artiste dans la société

Les Magnétiques montre les prémices des disc jockeys, présenté comme une sorte d’art contemporain et underground. Dès lors, Philippe brille et impressionne tous les autres personnages qui l’admirent. Il est désormais présenté comme un artiste, sans pour autant être compris par les autres. Il est en marge d’une société patriarcale aux destins plus classiques dans laquelle il n’arrive pas à s’exprimer.

Les Magnétiques raconte une société matrixée par des mœurs et une politique arriérée. L’Art et l’Artiste trouvent difficilement leur place dans un quotidien où l’on doit reprendre les affaires familiales pour exister. Le risque, en suivant ce chemin, c’est de s’effacer d’oublier ses rêves en éteignant sa flamme artistique.

A la même époque où se déroule le film, les hommes doivent aller à l’armée. Vincent Maël Cardona nous révèle un décor blanc, ascéptisé, où tout le monde se ressemble et doit se ressembler. Le personnage et le cinéaste dénoncent toute la stupidité des clichés, allant jusqu’aux retranchements les plus visuels (bonjour le jeu de la biscotte). Philippe s’enferme alors dans le mutisme le plus total. Il est dénué de ses outils de création par une société trop réglée, capricieuse et dépassée.

En fait, Vincent Maël Cardona montre l’impact de la société sur les artistes en devenir et à quel point il est compliqué de s’intégrer socialement quand on est considéré comme à côté. Philippe doit inventer un langage pour s’exprimer, par le son, et ne prend vie que par la création. Il permet au protagoniste, mais aussi au réalisateur de s’exprimer, de se développer et de raconter un personnage comme on l’a rarement vu.

Un langage magnétique

En termes de réalisation, Les Magnétiques est impressionnant. On découvre une direction artistique complètement dingue et une reconstitution parfaite de l’époque à laquelle se déroule le récit. Vincent Maël Cardona montre son histoire au travers d’une incroyable mise en image. On ressent dans chaque plan la force du scope avec son 2.39, mais surtout la physicalité de l’image. On remarque en bord cadre les effets de l’anamorphose des lentilles qui permettent de légères déformations d’images et quelques flares, rappelant parfois un cinéma nostalgique.

Cette physicalité, on la ressent également au travers d’un incroyable traitement sonore. Vincent Maël Cardona décide parfois de garder certaines aberrations sonores lorsque les personnages procèdent à des captations sonores. Ce traitement rajoute une véritable proximité et une extrême intimité auprès des personnages. L’ouï est au service de l’intrigue et du drame et c’est clairement du jamais vu (ou plutôt entendu).

De manière générale, le film et le réalisateur enveloppent complètement leur concept, sur sa forme, sur son fond et sur ses thématiques politiques engagées. Les Magnétiques est une véritable déclaration d’amour au Cinéma et aux Artistes en devenir. Le métrage est d’une richesse infini tout en restant accessible à n’importe quel public.

Vivre libre

Les Magnétiques est un film qui suit la naissance d’un héros. Il raconte comme il est important de garder éveiller sa flamme, d’écouter son cœur et de ne surtout pas se laisser dévorer par la société et par ses codes. Philippe s’éveille tant qu’il est encore temps mais qu’en sera-t-il de ses spectateurs?

Les Magnétiques sera disponible chez l’éditeur BLAQ OUT en DVD le 3 Mai.