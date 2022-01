By Gaëtan Jeanson

Le cinéma de genre au César, c’est aussi avec The Deep House !

Quelques jours avant la fin de 2021, nous apprenions que le cinéma de genre débarquait au César avec Méandre via un post Instagram du réalisateur. Alors que 2022 débute seulement, Julien Maury – réalisateur – vient aussi d’annoncer via son compte Instagram que The Deep House serait également éligible dans toutes les catégories des César 2022 !

The Deep House raconte l’histoire d’un couple de jeunes explorateurs partant en plongée sous-marine à la recherche des ruines d’une maison abandonnée…

Véritable déclaration d’amour aux films de maisons hantés, le métrage est une véritable prouesse technique, proposant une toute nouvelle approche du sous-genre horrifique. L’idée vient du duo de réalisateurs Alexandre Bustillo et Julien Maury, les créateurs du sanguinaire À l’intérieur, ou encore de Kandisha. Ces deux collaborateurs français continuent donc leur aventure, partant eux aussi à la rencontre de l’Académie des César.

Il s’agira alors de garder un œil sur cette nouvelle vague de réalisateurs de genre français, en espérant qu’ils puissent convaincre l’Académie du pouvoir des productions de genre françaises.

La 47e cérémonie des César 2022 se déroulera le 25 février 2022 à l’Olympia.