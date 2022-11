Critique Friends Central Perk : le livre qui régalera les fans de la série

Friends Central Perk est un livre de cuisine exclusif proposant plus de 75 recettes inspirées de la série emblématique.

Dans Friends Central Perk, les fans les plus gourmands (et gourmets !) de la série Friends trouveront immanquablement leur bonheur pour compléter le guide officiel Friends forever déjà paru chez le même éditeur.

Tandis que l’automne s’installe très doucement, que les jours raccourcissent et que les plaids (avec nous dessous) se mettent à recouvrir les canapés, l’heure est à la nostalgie des séries qui nous faisaient chanter en tapant des mains sur leur générique ! Enfin, de LA série, en vrai. Et comme c’est aussi la période idéale pour savourer quelques gourmandises au coin de la bougie, ce livre ne pouvait pas mieux tomber !

Central Perk comme si vous y étiez !

On retrouve dans cet ouvrage l’atmosphère douillette et chaleureuse de Central Perk, ce lieu dans lequel les six amis les plus célèbres de la télévision se sont retrouvés tout au long des dix saisons de la série culte. Dans ce café, à l’abri de l’agitation de la ville qui bouillonne, ils n’ont eu de cesse de se réunir pour entretenir leur amitié. Des moments de partage comme des temps de respiration, des parenthèses réconfortantes durant lesquelles le temps ralentit, se calme.

C’est aussi là que Phoebe a interprété ses plus grands tubes, que Rachel est entrée dans la vie active et qu’elle a échangé son premier baiser avec Ross, et bien d’autres moments marquants encore. Un lieu chargé en émotions et en souvenirs, donc, mais aussi en effluves de café et autres douceurs ! Et c’est précisément pour nous immerger dans cette ambiance nostalgique et gourmande que ce livre intervient.

Un contenu aussi drôle qu’appétissant

On est un peu méfiants avec les livres de recettes de ce genre, dans lesquels le prétendu lien avec l’œuvre à laquelle ils font référence est parfois tiré par les cheveux voire quasi inexistant. Ce qui rend le livre en question plutôt fade et ennuyeux. Mais celui-ci est une réussite ! Car il parvient à créer une vraie connexion entre les recettes proposées et la série. Et l’on se sent vraiment, page après page, dans l’atmosphère de Friends.

Et ça, c’est parce qu’en plus des remarques et astuces qui accompagnent les recettes pour nous faciliter la vie ou nous proposer des alternatives, pour chacune d’elle l’autrice précise également l’épisode de laquelle elle émane, ainsi qu’une petite contextualisation qui nous replonge dans des moments précis de la série. Des citations de l’un ou l’autre des personnages s’inviter aussi, çà et là, et nous font sourire.

« J’adore le mockolat ! En particulier le deuxième goût… Celui-là, il va durer jusqu’à Noël. » Monica, en fin de mois

Il y a aussi, bien sûr, les photographies en couleurs tirées de la série qui côtoient celles dans lesquelles les recettes sont mises en scène et présentées avec simplicité. Et puis il y a aussi beaucoup d’humour dans ce livre de cuisine, ce qui le rend bien moins ennuyeux que beaucoup d’autres. En effet, depuis les noms coquasses et bien trouvés des recettes jusqu’à leur contextualisation dans la série, on le parcourt avec le sourire.

Demandez le menu !

Le café est à l’honneur et constitue la base de beaucoup de boissons proposées. Mais rassurez-vous, il y en a tout de même pour tous les goûts (et pour les chefs cuisto de tout niveaux !) Vous deviendrez un spécialiste de la crème au beurre, la ganache au chocolat ou encore la mousse légère au cream cheese. Et vous pourrez proposer à vos invités des boissons aussi originales que le milk-shake au mockolat de Monica, le latte à l’igname ultra miam de Phoebe, ou encore le latte tout feu tout flamme au pain d’épice de Chandler ! Stylé quand même !

FRIENDS and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

À l’heure du petit-dèj, les pancakes aériens aux fruits rouges de Joey ou le sandwich au pain perdu (dans les Andes) de Rachel se proposent de remplacer vos tartines ! Pour les petites faims de la journée, le sandwich triplement carnivore de Joey a de quoi rivaliser avec le sandwich aux crudités sauve-qui-peut de Monica ! Tandis que pour une pause déjeuner entre amis, les mini-saucisses surprise de Chandler pourraient très bien faire l’affaire aux côtés des roulés de laitue aux crevettes de Rachel (avec pourboire !) !

Et pour finir le repas sur une note sucrée, les donuts aux corn flakes de Gunther risquent de vous faire de l’œil ! Et on ne vous parle même pas des carrés de cheese-cake new-yorkais de Chandler ni des barres choco-moustaches meringuées de Richard et Monica… Pour les plus motivés, la recette – sur 3 jours ! – des pains au chocolat parfaitissimes de Monica reste une option ! Eh oui, ne s’improvise pas chef qui veut ! Sur ce, bonne régalade !

Friends Central Perk, de Kara Mickelson, est paru le 06 octobre 2022 aux Éditions Mana Books.