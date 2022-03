Critique All of us are dead saison 1 : bienvenue à Busan

Parce qu’en ces temps d’apocalypse imminente, on se devait de plonger dans la dernière-née des productions coréennes de Netflix, All of us are dead s’est avérée comme une claque monstrueuse.

Un lycée coréen devient l’épicentre d’une infestation de zombies. Une épidémie créée par l’homme et qui causera sans nul doute sa perte. Après Kingdom, la plateforme de SVOD au N rouge continue d’étendre ses productions asiatiques et zombifiées en proposant cette fois All of us are dead, bien décidée à tout ravager sur son passage grâce à une production maîtrisée, saignante et lourde de dénonciations sociales. Une pépite.

©Netflix

Adaptée par Cheon Seong-il d’après le webtoon Now at our school, All of us are dead est arrivée fin janvier sur Netflix se regarde absolument goulûment. Alors oui on est en retard, mais la fin des mesures anti-COVID nous rendant nostalgiques, on a foncé regarder une œuvre sociale, comme toutes les propositions coréennes, qui dénonce à la fois le harcèlement scolaire et la gestion de crise de gouvernements impuissants face à des épidémies galopantes. Quand on vous dit que c’est bien flippant !

28 parasites plus tard

A l’instar des chefs d’œuvre du genre Parasite ou Memories of Murder ou encore JSA le démontrent, la sève des productions sud-coréennes demeure la fable sociale, ou même sociétale. Ainsi le postulat original de All of us are dead est d’inclure l’horreur des zombies comme conséquence du harcèlement scolaire. Des expérimentations pour rendre plus agressifs des élèves harcelés provoquent ainsi l’origine de cette pandémie de « fureur sauvage ». De quoi sensibiliser avec violences les effets de ces humiliations étudiantes dont les répercutions trouvent ici un écho particulièrement sanglant.

De même, avec un tournage altéré à cause du COVID, le show ne manque pas de nous offrir un discours ultra engagé, en mettant à mal les décisions menées par les autorités, dont les lois martiales qui annexent purement et simplement des métropoles entières pour prévenir une infection pourtant inarrêtable. Un nouveau plaidoyer antimilitariste coréen qui tente ainsi de plaider le vivre ensemble, en dénonçant l’ostracisme et les différentiations sociales, plongées dans un même bain d’hémoglobine.

Des problèmes sociétaux mis ici au service de la narration, parfaitement fluide et bien menée, dans une constante progression de tension et de survivalisme. All of us are dead propose ainsi sur ses 12 épisodes un sans-faute absolu dans sa gestion du rythme puisque ce huis-clos au sein du lycée, puis étendu au reste de la ville à mesure que l’épidémie se répand, alterne entre différents groupes de survivants qui jamais ne succombent au drama, ou pire, au teen drama qu’on attendait pourtant.

©Netflix

Non, là c’est brutal, violent, triste et on s’attache aux nombreux personnages, tous un peu stéréotypés pour représenter chaque classe sociale, mais qui permettent facilement de s’identifier avant qu’un rebondissement imprévisible ne vienne vous prendre méchamment aux tripes pour vous extirper une larme ou deux par instants. On est loin des errements interminables de The Walking Dead, les coréens n’ont pas le temps de niaiser et nous on est aux anges. Surtout quand la proposition semble pour une fois consciente d’évoluer dans un monde réaliste où les productions de zombies sont bel et bien connues, comme Un dernier train pour Busan, nommé directement par l’un des lycéens en pleine panique.

Bon, évidemment, on pourrait quand même trouver des défauts à All of us are dead. Une nouvelle hiérarchie chez les zombies apporte, certes, un arc inédit, mais alourdi néanmoins l’intrigue de rebondissements un peu convenus, opposant le chef des brutes à nos héros. De même, un certain duo comique, dont les apparitions permettent au show de respirer face à une pression anxiogène dingue, pénalise un peu la dimension tragique de l’ensemble sans apporter tant d’originalité que ça. Mais des broutilles comparé à l’électrochoc général provoqué par ce show virulent.

Si la perspective d’une saison 2 semble un peu tiste, on ne peut que se résoudre devant l’efficacité manifeste de ces premiers épisodes viscéraux puisque devant All of us are dead, on est tous mordus.

La saison 1 de All of us are dead est disponible sur Netflix depuis le 28 janvier 2022.