Crash Bandicoot 4, une démo bientôt disponible, mais...

Après un retour en force le 30 juin 2017, Crash Bandicoot s’offre une nouvelle aventure cette année. Une démo de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time serait bientôt disponible, mais pas pour tous.

En effet, Activision et Toys for Bob ont annoncé que cette fameuse démo ne serait disponible le 16 septembre 2020, mais seulement pour les joueurs ayant précommandé le jeu en version dématérialisée. Celle-ci permettrait de découvrir deux niveaux tirés du milieu du jeu, Snow Way Out et Dino Dash. Les joueurs pourraient également contrôler Crash et Cortex à travers ces deux niveaux. Reste à savoir si cette démo sera disponible pour les autres joueurs plus tard…

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sortira le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One.