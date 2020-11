Console : quels sont les meilleurs jeux du moment

Les consoles de jeux vidéo sont des appareils informatiques spécialement conçus pour jouer à de nombreux jeux vidéo. De nombreux modèles sont proposés sur le marché par les fabricants en vue de satisfaire les besoins variés des consommateurs. C’est ainsi que les amateurs de jeux vidéo accèdent chaque année à des jeux vidéo incroyables avec des décors époustouflants et des scénarios saisissants.

À ce titre, un classement des meilleurs jeux vidéo du moment a été réalisé. Découvrez dans cet article les meilleurs jeux vidéo du moment, toutes consoles confondues.

The Last of Us Part II sur PS4

The last of Us II est la deuxième partie du jeu The Last of Us I proposé sur la PS3. Dans le premier volet de l'histoire, on retrouve encore Joel et Ellie toujours déterminés à éliminer tous les éradiqués. Les évènements se déroulent dans un monde post-apocalyptique à travers lequel les deux compagnons devront chaque jour prendre des décisions qui s'imposent pour survivre à cette pandémie et voir le lendemain.

Assassin’s Creed Valhalla sur PS4 et PS5

Assassin’s Creed Valhalla est la nouvelle édition de la série des Assassin’s Creed. Il s’agit d’un jeu RPG qui se déroule à l’époque des Vikings. Dans l’histoire, le joueur incarne Eivor, un Viking homme ou femme, selon votre choix, qui a quitté la Norvège pour obtenir fortune et gloire en Angleterre. Durant le jeu, le joueur est amené à réaliser des raids, construire et développer sa colonie et personnaliser son personnage. Le scénario est captivant et les combats sont épiques.

Hades sur Switch

Hades est un jeu vidéo développé par le studio Supergiant Games. C’est un jeu beat’em All qui présente le résultat de toutes les nouveautés proposées par les anciens jeux du studio.

Ori and the Will of the Wisps sur Switch et Xbox One

Le jeu vidéo Ori and the Will of the Wisps est la suite du jeu Ori and the Blind Forest. Le célèbre personnage et ses précieux compagnons repartent à l’aventure pour vivre de nombreuses heures de plaisir et de dangers.

Devil May Cry 5 : Special Édition sur PS5 et Xbox séries

Le jeu Devil May Cry 5 : Special Edition est une nouvelle version améliorée du 5e épisode de la saga Devil May Cry qui permet au joueur d’entrer dans la peau de trois différents personnages dont Dante, V et Nero. Dans cette édition spéciale du beat’em up de Capcom, le joeur peut en plus jouer le fameux personnage Vergil. Il bénéficie aussi d’un mode turbo appelé le Ray-Tracing ainsi qu’un nouveau mode Chevalier sombre légendaire.

Desperados III sur PS4 et Xbox One

Avec le Desperados III, le jeu RPG Desperados s’est trouvé un digne successeur. Le joueur entre une fois de plus dans la peau de John Cooper et sa clique afin d’explorer le far ouest de l’Amérique. Chaque membre de la bande de John Cooper dispose de compétences propres et d’un style de combat spécifique. Le joueur devra les maitriser pour mener à bien ses différentes quêtes.

F1 2020 sur PS4 et Xbox One

Le jeu F1 2020 est une simulation de course en Formule 1. À travers cette édition, vous aurez à réaliser toutes les épreuves de la saison 2020. Il y a en tout 22 circuits que vous pourrez parcourir dans un nouveau mode appelé Equipe.

Final Fantasy VII Remake sur PS4 et Xbox One

Le jeu Final Fantasy VII Remake est la version remastérisée du jeu Final Fantasy VII. Le joueur sera toujours dans la peau de Cloud, un ancien soldat faisant partir du groupe terroriste Avalanche. Durant le jeu, le joueur devra essayer inlassablement de contrecarrer les plans de la Shinra et sera amené à faire face à Sephiroth.

Call of Duty : Warzone sur PS4 et Xbox One

Le jeu Call of Duty : Warzone est un nouvel épisode de la saga Call of Duty. Il s’agit d’un jeu free-to-play qui présente deux modes de jeu : la battle royale et le pillage. Chaque partie de jeu peut réunir jusqu’à 150 joueurs sur une grande carte, avec engins, des séries d’éliminations, des récompenses à récupérer en cours de partie, etc.

Ghostrunner sur PS4, Ps5 et Xbox One

Il s’agit d’un jeu dans lequel l’action s’impose dans un monde futuriste post-apocalyptique. Les survivants vivent dans une tour où règnent la violence, l’injustice et les inégalités. Le joueur devra escalader la tour avec son arme futuriste en vue de rencontrer le maître des lieux.