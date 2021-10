Christopher Nolan : Cillian Murphy dans le rôle d’Oppenheimer

Cillian Murphy a été confirmé dans le rôle principal pour le nouveau film de Christopher Nolan centré sur J. Robert Oppenheimer et la bombe atomique.

On vous en parlait il y a quelques semaines, Christopher Nolan quittait son éternel collaborateur Warner pour son nouveau film axé sur l’invention de la bombe nucléaire. Peu de jour après, il a été confirmé que c’était bien une autre major, Universal, qui répondrait présent pour produire et distribuer le film, avec un contrat en béton ! En effet Nolan a obtenu 100 millions de dollars de budget (somme astronomique pour un projet se rapprochant d’un biopic) ainsi que le final cut et 90 à 120 jours d’exploitation en salles. De plus, il se murmure que le réalisateur a exigé un créneau de 3 semaines durant lesquelles aucun autre film du studio ne sortirait pour éviter toute concurrence.

Un projet pharaonique que Cillian Murphy rejoint dans le rôle principal, signant ainsi sa sixième collaboration avec Nolan, mais sa première en tant que tête d’affiche. Il n’est pas le seul collaborateur accoutumé du réalisateur à revenir, puisqu’à son habitude, le cinéaste reprend des têtes bien connues : Emma Thomas, sa femme, et Charles Roven (la trilogie Dark Knight) reviennent à la production; Hoyte Van Hoytema (Interstellar, Dunkerque et Tenet) fait son retour à la photographie, la monteuse Jennifer Lame (Tenet) sera aussi de la partie. De plus, au niveau musical, le cinéaste avait jusqu’alors l’habitude de travailler avec Hans Zimmer, exception faite de Tenet car ce dernier était déjà occupé par la composition Dune. Une exception qui n’en plus une puisque le réalisateur fait une seconde fois appel à Ludwig Göransson ! Est-ce la fin du duo Nolan/Zimmer ?

Cela étant dit, nous apprenons par la même occasion que le métrage sera basé sur le livre auréolé du prix Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin. Universal révèle donc que le film sera “Un thriller épique tourné en IMAX qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver. » En effet, le studio ajoute que la production démarrera début 2022 pour une sortie prévue le 21 juillet 2023 et que le métrage sera tourné en IMAX 65mm et 65mm grand format. Tout est réuni pour nous faire un film explosif !

Oppenheimer de Christopher Nolan est actuellement prévu pour une sortie salle le 21 Juillet 2023.