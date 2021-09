Christopher Nolan : Divorce avec la Warner pour son film sur la bombe A ?

Christopher Nolan prépare son nouveau film sur la bombe atomique avec Cillian Murphy mais pour la première fois sans la Warner ?

On n’arrête plus le petit génie d’Hollywood ! Quatre ans après Dunkirk, Nolan retourne dans le contexte de la seconde guerre mondiale pour un film sur J. Robert Oppenheimer, le directeur du Projet Manhattan, nom de code pour l’invention de la bombe atomique. Nos confrères de Deadline confie que Cillian Murphy pourrait collaborer une 6ème fois avec le réalisateur (après la trilogie Dark Knight, Inception et Dunkirk) mais pas nécessairement dans le rôle du personnage principal.

Mais la véritable bombe révélée par le média américain est que le projet serait courtisé par d’autres studios que la Warner ! En effet, ces derniers et Nolan ont toujours collaboré depuis Insomnia en 2002. Plus encore le cinéaste est un des seuls à avoir son propre bureau dans leurs locaux. Mais la crise du COVID et la stratégie de Warner de sortir ses films simultanément en salle et sur HBO Max avait fait sortir le cinéaste de ses gongs, qualifiant la plateforme de “pire service de streaming”. Quelle société serait donc le nouvel El Dorado de l’ambitieux réalisateur ? En juillet dernier, le patron de Netflix confiait tout faire pour ramener Nolan au sein de ses prestigieux collaborateurs.



Mais nous imaginons mal le cinéaste quitter la Warner à cause de leur service de streaming pour aller travailler pour une autre plateforme, surtout qu’il s’impose depuis quelques temps comme un fervent défenseur de la salle. Cependant Tony Vinciquerra, PDG de Sony -seul Major à ne pas (encore?) avoir de service de streaming- déclarait en fin d’année 2020 avoir des “appels entrants de talents – des créateurs, des acteurs, des réalisateurs – pour nous dire ‘Nous voulons faire affaire avec vous parce que nous savons que vous êtes un distributeur et un producteur de cinéma en salles’.” Christopher Nolan ferait-il parti de ces appels ? On est prêt à miser une pièce dessus !

Le nouveau projet de Christopher Nolan n’a pour le moment aucune date de production.